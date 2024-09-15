Представитель Дзюбы: «Артем – лучший форвард в истории российского футбола»

Леонид Гольдман, представитель новичка «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал о настрое футболиста.

«Конкретной задачи по голам нет. Артeм хочет помочь команде выполнить задачу на сезон – как минимум остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, то будет здорово.

Ещe Артeм хочет доказать самому себе, что ещe есть порох в пороховницах. Хотя глобально Дзюба всем давно всe доказал. На данный момент Артeм – лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Но к этому Артeму не привыкать. Надеюсь, Дзюба продолжит удивлять дальше. Он точно сделает для этого всe возможное», – сказал Гольдман.

36-летний нападающий был свободным агентом после ухода из «Локомотива».

Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Дзюба заявлен под 24-м номером.

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