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    • Представитель Дзюбы: «Артем – лучший форвард в истории российского футбола»

    Представитель Дзюбы: «Артем – лучший форвард в истории российского футбола»

    Леонид Гольдман, представитель новичка «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал о настрое футболиста.

    «Конкретной задачи по голам нет. Артeм хочет помочь команде выполнить задачу на сезон – как минимум остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, то будет здорово.

    Ещe Артeм хочет доказать самому себе, что ещe есть порох в пороховницах. Хотя глобально Дзюба всем давно всe доказал. На данный момент Артeм – лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Но к этому Артeму не привыкать. Надеюсь, Дзюба продолжит удивлять дальше. Он точно сделает для этого всe возможное», – сказал Гольдман.

    • 36-летний нападающий был свободным агентом после ухода из «Локомотива».
    • Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.
    • Дзюба заявлен под 24-м номером.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Sport24

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    15.09.2024 12:49
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    Комментарии (3)
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    1726396422
    Кто сколько вспомнит действительно важных голов лучшего нападающего в истории российского футбола? Третий гол Египту, четвёртый гол Аравии, пятый гол Мордовии. Кержаков, Павлюченко, Аршавин, Погребняк уйма действительно важных голов за клубы и сборную, поиграли в европейских топ-чемпионатах. Даже Смолов за Сельту два гола забил, один Реалу, второй Барселоне.
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    Fju-2
    1726397791
    Вряд ли лучший. Но думаю в тройке вместе с другими российскими нападающими - Ари и Малкомом)
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    Ганнибал Лектор
    1726400707
    Он лучший только по версии самого Дзюбы и его представителя. По факту - посредственность, которой посчастливилось оказаться в нужное время в сильной команде у сильного тренера. Его уровень наглядно показали в Лиге чемпионов Упамекано и Орбан, наглухо закрыв эту бездарь. Лучшие нападающие в истории российского футбола забивали Реалу, Барселоне, Ливерпулю, Манчестер Юнайтед и прочим Бавариям. А не минскому Динамо и Химкам.
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