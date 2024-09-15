Обращение Шнякина к Батракову из «Локо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин восхитился поведением полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Меня деталь впечатляет. Посмотрите, как Батраков празднует голы. Нет, я не про празднование Night Night Стефа Карри – хотя и это говорит об интересах молодой звездочки «Локо».

Посмотрите, как он спокоен. Какова его мимика. Насколько буднична для него вся эта удивительная история с непрекращающимися голами-передачами. Будто на сборах втыкает команде Второй лиги. И это в 19 лет.

Продолжай, Маленький принц!» – написал Шнякин.

Батраков – воспитанник «Локомотива».

Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне.

Накануне Батраков достиг отметки в 10+ голевых действий в РПЛ, установив рекорд лиги.

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