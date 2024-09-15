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    Обращение Шнякина к Батракову из «Локо»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин восхитился поведением полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

    «Меня деталь впечатляет. Посмотрите, как Батраков празднует голы. Нет, я не про празднование Night Night Стефа Карри – хотя и это говорит об интересах молодой звездочки «Локо».

    Посмотрите, как он спокоен. Какова его мимика. Насколько буднична для него вся эта удивительная история с непрекращающимися голами-передачами. Будто на сборах втыкает команде Второй лиги. И это в 19 лет.

    Продолжай, Маленький принц!» – написал Шнякин.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне.
    • Накануне Батраков достиг отметки в 10+ голевых действий в РПЛ, установив рекорд лиги.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    15.09.2024 12:22
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    Комментарии (2)
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    sined1951
    1726392962
    Противно читать. Парня уже засюсюкали, ну прям новый Месси появился на отечественном небосклоне. Посмотрим в конце сезона, выдержит класс или сдуется.
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    Бриг
    1726395755
    Новый кумир на час.
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