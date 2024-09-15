Агент: «Спартак» считает, что Зорин – будущая звезда клуба»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, высказался по фигуре игрока.
«Деян Станкович очень доволен Зориным. Даниил схватывает все требования. Внутри «Спартака» есть мнение, что Зорин – будущая звезда клуба.
Я поспорил даже, что во втором круге Зорин отыграет не менее 70 процентов матчей в старте.
У Даниила были предложения по аренде, но Станкович и Томаш Амарал решили не отпускать игрока», – сказал Маньяков.
- 20-летний Зорин стоит 500 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у него 2 матча.
- Зорин – воспитанник клуба.
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