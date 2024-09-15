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    • Агент: «Спартак» считает, что Зорин – будущая звезда клуба»

    Агент: «Спартак» считает, что Зорин – будущая звезда клуба»

    Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, высказался по фигуре игрока.

    «Деян Станкович очень доволен Зориным. Даниил схватывает все требования. Внутри «Спартака» есть мнение, что Зорин – будущая звезда клуба.

    Я поспорил даже, что во втором круге Зорин отыграет не менее 70 процентов матчей в старте.

    У Даниила были предложения по аренде, но Станкович и Томаш Амарал решили не отпускать игрока», – сказал Маньяков.

    • 20-летний Зорин стоит 500 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 2 матча.
    • Зорин – воспитанник клуба.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    15.09.2024 10:02
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    Комментарии (10)
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    alefreddy
    1726384018
    о сколько в СМ будущих Месси было и где они сейчас?
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    slavа0508
    1726386720
    Сколько у нас их уже было будущих . а в настоящем имеем пшик . хотелось что бы хотя бы у некоторых получалось превращаться из будущих в настоящие ...
    Ответить
    ...уефан
    1726388240
    ...а кто против? Мы - не против!) Мы - за!...
    Ответить
    ivany4
    1726388333
    Не уверен, что внутри клуба есть кто-то вроде Ванги.)) Ну а будущее, зависит от самого игрока и его стремлений.
    Ответить
    NewLife
    1726388371
    Дай то бог, но пока Батрак ярче.
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    DOCTOR PENALTY
    1726389179
    Сомнительно, ведь уже 20 лет. Видел несколько игр его вживую: хороший игрок, но не более. Думаю, будет не сильнее Игнатова и Маслова. Пиняев - вот кто впечатляет из молодых, но у нас таких нет. ""
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    Спартачище
    1726389374
    Вот, болотные, смотрите и учитесь. Уголька купить ума много не надо. Поэтому вы и скупили пол бразилии. Вырастить своего воспитанника и довести до основы - вот что сложно и ценно. Но вам еще 2-3 поколения это не светит.
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    oyabun
    1726401825
    Зорин может и хорош на тренировках, но игрового времени тренер ему не даёт. Кого из нашей молодежи тренер приобщил к основе? Да никого! Упор делается на разных Абене и Мангашей. Локо доверил место в составе Батракову и парень блистает. Зорину играть надо!
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