Агент: «Спартак» считает, что Зорин – будущая звезда клуба»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, высказался по фигуре игрока.

«Деян Станкович очень доволен Зориным. Даниил схватывает все требования. Внутри «Спартака» есть мнение, что Зорин – будущая звезда клуба.

Я поспорил даже, что во втором круге Зорин отыграет не менее 70 процентов матчей в старте.

У Даниила были предложения по аренде, но Станкович и Томаш Амарал решили не отпускать игрока», – сказал Маньяков.

20-летний Зорин стоит 500 тысяч евро.

В сезоне РПЛ у него 2 матча.

Зорин – воспитанник клуба.

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