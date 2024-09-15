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    • В «Краснодаре» отреагировали на предложение сводить Смолова в церковь

    В «Краснодаре» отреагировали на предложение сводить Смолова в церковь

    Тренер «Краснодара» Артур Оленин после матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) высказался об отсутствии голов у форварда Федора Смолова.

    – Может, Смолова в храм сводить? Почему он не забивает?

    – Он опытный футболист. Сегодня не получилось, но он сделал все, чтобы забить. К нему вопросов нет. Уверен, что он забьет.

    • Смолов после возвращения в «Краснодар» провел 5 матчей в РПЛ, сделал ассист.
    • 34-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • Контракт у Смолова до лета.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2024 00:26
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    Комментарии (11)
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    Боров мясной
    1726350320
    Этот понторез давно не игрок, после паненки, это чмо изображающее игрока только и желает выкинуть очередной понт, а результат команды ему по колено!
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    subbotaspartak
    1726374496
    Да, пусть постоит на паперти, может подадут... удобно на пустые ворота...
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    Бригадный
    1726380361
    Смолов всегда имел неплохие задатки для успешной игры. Мешало только одно - он очень глуп. И как футболист, и просто глуп. Это и объясняет то, что в большинстве случаев при всей его активности, его решения на поле футбольном просто глупые. В принципе, Пиняй в Локо страдает тем же фефектом, что и Смолов. Исключительно активен, но банально глуп. Вот, Батрак в Локо - пример совсем другого расклада.
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    ...уефан
    1726382002
    ...какая церковь!?... Он с Чупакаброй живёт! Она в нём уже личинки отложила). Ослаб Федя от регулярных отсосов... Крови)...
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    Владимир-Патраков-vkontak
    1726519490
    Это придурки,Федя,не обращай внимания, всё будет хорошо
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