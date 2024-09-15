В «Краснодаре» отреагировали на предложение сводить Смолова в церковь

Тренер «Краснодара» Артур Оленин после матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) высказался об отсутствии голов у форварда Федора Смолова.

– Может, Смолова в храм сводить? Почему он не забивает?

– Он опытный футболист. Сегодня не получилось, но он сделал все, чтобы забить. К нему вопросов нет. Уверен, что он забьет.

Смолов после возвращения в «Краснодар» провел 5 матчей в РПЛ, сделал ассист.

34-летний игрок стоит 2 миллиона евро.

Контракт у Смолова до лета.

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