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    • Тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Ростовом»

    Тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Ростовом»

    Артур Оленин, тренер «Краснодара» в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0), высказался об игре.

    «Тяжелая игра. Мы понимали, что будет обоюдная игра за преимущество владения. Была задача не дать сопернику легко чувствовать себя на футбольном поле. Всегда можно найти вещи, над которыми можно работать.

    Была игра на встречных курса. Два мяча забили и не пропустили – довольны», – сказал Оленин.

    • Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был дисквалифицирован.
    • У «Краснодара» 5 побед в РПЛ подряд.
    • Команда занимает 2-е место.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 22:30
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    Комментарии (1)
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    Riot Zero
    1726348842
    Всегда можно найти вещи, над которыми можно работать. За.е.бись поработали с Казарцевым.
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