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    Генич усомнился в причине ссылки Кривцова в «Краснодар-2»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит, что Никиту Кривцова сослали в дубль «Краснодара» из-за интервью Нобелю Арустамяну.

    «Зная Нобеля, ни за что и никогда не поверю, что он мог не согласовать интервью с «Краснодаром». Тем более, что в этом же выпуске Кокшаров и Козлов.

    Скорее всего, это фэйковая новость. Наверняка Кривцов где-то проштрафился, и его просто сослали на тур в «Краснодар-2». Типа, «наказание», – написал Генич в своем телеграм-канале.

    • Футболиста отправили в дубль после возвращения из расположения сборной России.
    • 5 сентября он сыграл в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).
    • В этом сезоне хавбек провел за «Краснодар» 10 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    14.09.2024 13:26
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    Комментарии (8)
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    MazaiNN
    1726309816
    Муть какая то..
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1726317337
    Неча к армянам ходить на беседы
    Ответить
    balam
    1726319649
    Генич бы всю карьеру под лавкой просидел
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1726320037
    Опять какие-то галицкие закидоны. Перед важным матчем, на который дисква у Кордобы, зачем-то отцеплять важного игрока центра. Дурь какая-то.
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    Январь 59
    1726328764
    Ничего страшного видимо не произошло. Вместо Кривцова, отстранили Газинского. Кривцов через 15 минут выходит в основе.
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    zigbert
    1726384454
    Напугали только болел Краснодара, Кривцов уже на поле.
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