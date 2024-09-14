Генич усомнился в причине ссылки Кривцова в «Краснодар-2»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит, что Никиту Кривцова сослали в дубль «Краснодара» из-за интервью Нобелю Арустамяну.

«Зная Нобеля, ни за что и никогда не поверю, что он мог не согласовать интервью с «Краснодаром». Тем более, что в этом же выпуске Кокшаров и Козлов.

Скорее всего, это фэйковая новость. Наверняка Кривцов где-то проштрафился, и его просто сослали на тур в «Краснодар-2». Типа, «наказание», – написал Генич в своем телеграм-канале.

Футболиста отправили в дубль после возвращения из расположения сборной России.

5 сентября он сыграл в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

В этом сезоне хавбек провел за «Краснодар» 10 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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