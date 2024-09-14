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    Стала известна причина ссылки Кривцова в «Краснодар-2»

    Выяснилось, почему полузащитника Никиту Кривцова отправили в дубль «Краснодара».

    • Это произошло после возвращения футболиста из расположения сборной России.
    • 5 сентября он сыграл в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).
    • В этом сезоне хавбек провел за «Краснодар» 10 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

    «Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом.

    Игрок должен пропустить матч с «Ростовом», после чего его вернут обратно в главную команду», – сообщил источник.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Sport24

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    14.09.2024 12:36
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1726308315
    Ах, вот в чём причина..., а я подумал, что волосы в неправильный цвет покрасил. )) Пропустит матч с "РостовЫм" - это ничего страшного, а вот в игре с "РостовОм" его будет очень не хватать.
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    Январь 59
    1726309191
    Игру с РотовЫм можно и пропустить, а вот так бездарно пропускать важнейшую игру с Ростовом категорически нельзя. Жаль будет , если из за этой глупости клуб потеряет очки. Более того это слишком суровое наказание, это может сильно обидеть игрока, и игрок просто закусит, на тренерский штаб, и при первой возможности, будет искать другой клуб. Печально, что такое происходит в клубе. Более того Кривцова могут поддержать и другие игроки, а это скажется на результате.
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    Arvlad
    1726310960
    Странно... Не думаю, чтобы игрокам платили сдельно, за игру, а посему, если игрок всё равно получает зарплату, так кого же и кто наказал и чего бы игроку обижаться... я бы сидел себе спокойно и получал денежку, но то - я, а я - не футболист! Но это так, мимоходом, но если в контракте есть позиция о том, что интервью надо согласовывать с руководством клуба, так делать нечего - сам такую ересь подписывал...
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    Riot Zero
    1726322407
    Это временная мера за несогласованное интервью с клубом. Может за несогласованное с клубом интервью?
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