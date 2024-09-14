Стала известна причина ссылки Кривцова в «Краснодар-2»

Выяснилось, почему полузащитника Никиту Кривцова отправили в дубль «Краснодара».

Это произошло после возвращения футболиста из расположения сборной России.

5 сентября он сыграл в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

В этом сезоне хавбек провел за «Краснодар» 10 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

«Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом.

Игрок должен пропустить матч с «Ростовом», после чего его вернут обратно в главную команду», – сообщил источник.

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