В «Зените» сравнили Вендела и Клаудиньо с мужем и женой

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, были ли у клуба предложения по Венделу и Клаудиньо прошедшим летом.

– Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно?

– Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть.

В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было.

В августе оба бразильца подписали с клубом контракты до лета 2028 года.

У обоих будет опция продления договора еще на сезон.

Вендел в «Зените» с 2020 года, Клаудиньо – с 2021 года.

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