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    В «Зените» сравнили Вендела и Клаудиньо с мужем и женой

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, были ли у клуба предложения по Венделу и Клаудиньо прошедшим летом.

    – Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно?

    – Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть.

    В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было.

    • В августе оба бразильца подписали с клубом контракты до лета 2028 года.
    • У обоих будет опция продления договора еще на сезон.
    • Вендел в «Зените» с 2020 года, Клаудиньо – с 2021 года.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.09.2024 12:12
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1726307120
    В нынешнее время с такими сравнениями следует быть осторожным.
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    odessakmv
    1726309274
    пахнет пропагандой самизнаетечего
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726310004
    У Медведева были две в голове мегаидеи: заключить контракт с как можно большим числом латиноамериканцев, сбрить бороду Ивану Сергееву... Теперь осталась одна...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1726311180
    А кто из них кто? вопрос конечно интересный
    Ответить
    slavа0508
    1726311625
    Ну что говорить про Зенит . голубенькие они и есть голубенькие ...однако ...
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    Красногвардейчик
    1726312150
    Да там у них это в порядке вещей)) Дзюба с Азмуном нежно любили друг друга))
    Ответить
    Номэд
    1726313665
    Просто голубятня...
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    anatolich72
    1726316419
    Петушарня, а не клуб, в открытую уже признаются сами!
    Ответить
    Влад-Васильев-yandex
    1726383376
    Вот это сильно! Они там все, оказывается, мужья и жëны!!! Выражаясь литературным языком, педе @асты!!! Ленинградцы, вам не стыдно за этих выродившихся ублюдков, теперь уже из города Путинбурга?
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