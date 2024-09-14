Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Реакция Ари на оскорбления фанатов «Спартака» в адрес Соболева

    Реакция Ари на оскорбления фанатов «Спартака» в адрес Соболева

    Экс-форвард «Спартака» Ари прокомментировал оскорбления фанатов московской команды в адрес Александра Соболева, ушедшего в «Зенит».

    – Вы слышали, как болельщики кричали про Соболева, который ушел в «Зенит»? Могли представить, что перейдете из Москвы в клуб из Питера?

    – То, что кричали, я не слышал. Много про этот переход не знал, потому что слежу только за теми, кто приходит в «Спартак». Но Соболева я не осуждаю.

    • «Спартак» продал Соболева за 10 млн евро.
    • За московскую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Ари: «Дзюба был бы полезен «Спартаку» 1
    Ари назвал лучших футболистов, с которыми играл в РПЛ 1
    Ари ответил, что общего у Федуна и Галицкого
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2024 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1726304716
    Я свидетель ! А что случилось ? рб спорт - дебилы)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726307305
    Зачем спрашивать человека о том, чего он не знает?
    Ответить
    MazaiNN
    1726309712
    Я не в куХРрсе рЭбята.. Но я не против...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+