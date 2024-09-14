Реакция Ари на оскорбления фанатов «Спартака» в адрес Соболева

Экс-форвард «Спартака» Ари прокомментировал оскорбления фанатов московской команды в адрес Александра Соболева, ушедшего в «Зенит».

– Вы слышали, как болельщики кричали про Соболева, который ушел в «Зенит»? Могли представить, что перейдете из Москвы в клуб из Питера?

– То, что кричали, я не слышал. Много про этот переход не знал, потому что слежу только за теми, кто приходит в «Спартак». Но Соболева я не осуждаю.

«Спартак» продал Соболева за 10 млн евро.

За московскую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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