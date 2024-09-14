В РФС рассказали, когда обсудят допуск российских команд к международным турнирам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов анонсировал свое участие во встрече представителей федераций, входящих в УЕФА.

«Я посещу на следующей неделе встречу всех генеральных секретарей и президентов федераций – членов УЕФА. Она пройдет во Франции. Это внутреннее мероприятие.

Обсудим ли российский и израильский вопрос? В том числе», – сказал Митрофанов.

Отстранение российских команд действует уже 2,5 года.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

В этом году национальная команда одержала три крупные победы – над Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).

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