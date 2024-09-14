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    • В РФС рассказали, когда обсудят допуск российских команд к международным турнирам

    В РФС рассказали, когда обсудят допуск российских команд к международным турнирам

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов анонсировал свое участие во встрече представителей федераций, входящих в УЕФА.

    «Я посещу на следующей неделе встречу всех генеральных секретарей и президентов федераций – членов УЕФА. Она пройдет во Франции. Это внутреннее мероприятие.

    Обсудим ли российский и израильский вопрос? В том числе», – сказал Митрофанов.

    • Отстранение российских команд действует уже 2,5 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • В этом году национальная команда одержала три крупные победы – над Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: ТАСС

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    14.09.2024 10:42
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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1726305071
    Чтобы это не выглядело тур поездкой, скажи что конкретно ты будешь говорить, и какие результаты ожидаешь.
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