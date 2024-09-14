Экс-тренер «Спартака» встал на защиту Соболева

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал оскорбления фанатов московской команды в адрес Александра Соболева, ушедшего в «Зенит».

«Оскорбления Соболева не красят болельщиков «Спартака». Никогда не нужно опускаться до оскорблений.

Ненависть – негативная эмоция, которая разрушает человека», – сказал Рианчо.

«Спартак» продал Соболева за 10 млн евро.

За московскую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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