Экс-тренер «Спартака» встал на защиту Соболева

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал оскорбления фанатов московской команды в адрес Александра Соболева, ушедшего в «Зенит».
«Оскорбления Соболева не красят болельщиков «Спартака». Никогда не нужно опускаться до оскорблений.
Ненависть – негативная эмоция, которая разрушает человека», – сказал Рианчо.
- «Спартак» продал Соболева за 10 млн евро.
- За московскую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.
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