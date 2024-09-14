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    Экс-тренер «Спартака» встал на защиту Соболева

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал оскорбления фанатов московской команды в адрес Александра Соболева, ушедшего в «Зенит».

    «Оскорбления Соболева не красят болельщиков «Спартака». Никогда не нужно опускаться до оскорблений.

    Ненависть – негативная эмоция, которая разрушает человека», – сказал Рианчо.

    • «Спартак» продал Соболева за 10 млн евро.
    • За московскую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.09.2024 08:56
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    Комментарии (1)
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    andr45
    1726297851
    А когда ты, космополит безродный, издевался и учил Абаскаля, как жить, тренировать, говорить, то считал себя красавцом? И вообще, что ты в России делаешь, когда твоя страна, если таковая имеется, воюет с РФ?
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