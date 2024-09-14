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    • Дзюба – о переходе в «Акрон»: «До последнего планировал остаться в Москве»

    Дзюба – о переходе в «Акрон»: «До последнего планировал остаться в Москве»

    Новичок «Акрона» Артем Дзюба дал понять, что подписание контракта с клубом из Тольятти было «пожарным» вариантом продолжения карьеры.

    «Переговоры прошли в самый последний момент. В планах до последнего было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет.

    Принял решение поехать в «Акрон», чтобы продолжить карьеру. Моя задача – доказать, что тольяттинцы не ошиблись.

    «Акрон» – молодая, интересная и самобытная команда, похожа на «Краснодар». Следил за ней», – сказал нападающий.

    • 36-летний Дзюба был свободным агентом после ухода из «Локомотива».
    • Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.
    • Форвард заявлен под 24-м номером.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 00:45
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    Комментарии (8)
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    парольрыбамеч
    1726264640
    до последнего было остаться в Москве------- Кому ты накуй там нужен...До последнего он.)))
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    АКС-74У
    1726264641
    Акрон идет по пути Краснодара, многие комментаторы рано хоронят эту команду. В этом сезоне, да, главная задача - выжить. Но, и набраться опыта и собрать приличный состав. Деньги у хозяина клуба есть, если менеджменту воровать не позволит, то всё получится.
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    DMитрий
    1726265438
    Чего у Артёма не отнять, то это говорить прямо и честно. Почти без всяких там... За это уже можно жать руку. Но... левую :)
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    odessakmv
    1726266963
    Дзюба: "поехал в Акрон потому-что мне сказали, что они покупают Азмуна. Надоело рукоблудить"
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    aldo conte
    1726272638
    Между возрастным и скандальным Дзюбой и зрелым по возрасту, но "не старым", достаточно квалифицированным Джикией, "Химки" выбрали более надежного и адекватного. Других вариантов, кроме "Химок" у Дзюбы, чтобы остаться в Москве, не было.
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    7:1
    1726285113
    если бы подвинулся по зарплате - может, денама его взяла бы, там как раз смолов ушёл.
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    Mirak92
    1726290527
    Не захотел ехать в Милан,Монако,Мадрид.До последнего остался в Москве.Не заиграет в Акроне.Медиа Шляпа крайний вариант.Что конечно же и произойдёт
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