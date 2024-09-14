Дзюба – о переходе в «Акрон»: «До последнего планировал остаться в Москве»

Новичок «Акрона» Артем Дзюба дал понять, что подписание контракта с клубом из Тольятти было «пожарным» вариантом продолжения карьеры.
«Переговоры прошли в самый последний момент. В планах до последнего было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет.
Принял решение поехать в «Акрон», чтобы продолжить карьеру. Моя задача – доказать, что тольяттинцы не ошиблись.
«Акрон» – молодая, интересная и самобытная команда, похожа на «Краснодар». Следил за ней», – сказал нападающий.
- 36-летний Дзюба был свободным агентом после ухода из «Локомотива».
- Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.
- Форвард заявлен под 24-м номером.
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