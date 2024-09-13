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    Кузяев раскрыл, на какой машине ездит во Франции

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, каким автомобилем пользуется после переезда в Европу.

    – На базе «Зенита» на парковке обычно очень хорошие машины. В «Гавре» такое можно встретить?

    – Нет. Что тут скрывать: у «Зенита» и «Гавра» совершенно разные бюджеты. Здесь у ребят намного проще машины.

    Хотя тут вопрос даже не про клуб. Такой европейский менталитет: здесь редко встретишь какую-нибудь супердорогую машину, все ездят на практичных автомобилях от местных производителей. Людям не нужно больше.

    – У вас какая машина?

    Mini Cooper. Раньше я не понимал, почему она такая популярная. Но сейчас влюбился в нее. Маленькая, маневренная и парковать ее удобно.

    • 31-летний Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 35 матчах.
    • Следующим летом российский хавбек может стать свободным агентом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.09.2024 23:57
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1726261537
    Выходит, если судить по машинам футболистов, наш чемпионат намного круче французского. )))
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    BarStep
    1726261760
    Не читал. Дай угадаю - Рено Логан? :)
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    АКС-74У
    1726263604
    2 раза отдыхал в Турции, обратил внимание, что мало дорогих авто. Люди выбирают практичные бюджетные авто. У нас понты, интересно, когда они закончатся? (Чисто для справки, сам езжу на РЕНО САНДЕРО, полностью доволен, но я-то -старый уже, а вот молодежь относится не так, меня даже гаишники не хотят останавливать :)).
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