Кузяев раскрыл, на какой машине ездит во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, каким автомобилем пользуется после переезда в Европу.
– На базе «Зенита» на парковке обычно очень хорошие машины. В «Гавре» такое можно встретить?
– Нет. Что тут скрывать: у «Зенита» и «Гавра» совершенно разные бюджеты. Здесь у ребят намного проще машины.
Хотя тут вопрос даже не про клуб. Такой европейский менталитет: здесь редко встретишь какую-нибудь супердорогую машину, все ездят на практичных автомобилях от местных производителей. Людям не нужно больше.
– У вас какая машина?
– Mini Cooper. Раньше я не понимал, почему она такая популярная. Но сейчас влюбился в нее. Маленькая, маневренная и парковать ее удобно.
- 31-летний Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
- Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 35 матчах.
- Следующим летом российский хавбек может стать свободным агентом.