Кузяев раскрыл, на какой машине ездит во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, каким автомобилем пользуется после переезда в Европу.

– На базе «Зенита» на парковке обычно очень хорошие машины. В «Гавре» такое можно встретить?

– Нет. Что тут скрывать: у «Зенита» и «Гавра» совершенно разные бюджеты. Здесь у ребят намного проще машины.

Хотя тут вопрос даже не про клуб. Такой европейский менталитет: здесь редко встретишь какую-нибудь супердорогую машину, все ездят на практичных автомобилях от местных производителей. Людям не нужно больше.

– У вас какая машина?

– Mini Cooper. Раньше я не понимал, почему она такая популярная. Но сейчас влюбился в нее. Маленькая, маневренная и парковать ее удобно.