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    • Миранчук нашел конспирологическую причину перехода в «Атланту»

    Миранчук нашел конспирологическую причину перехода в «Атланту»

    Летний новичок «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что связывает его с новым городом проживания.

    «В Атланте огромное число рэперов, понимаешь, как все устроено? Я всегда слушал рэперов из Атланты, и теперь я сам в «Атланте».

    Думаю, тот, кто решает все во Вселенной, каким-то образом забросил меня сюда», – заявил российский футболист.

    • Клуб МЛС выкупил Миранчука 30 июля за 12 млн евро.
    • С ним подписали контракт по схеме «3+1».
    • У полузащитника нет голевых действий в первых двух матчах за «Атланту».

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    Источник: The Atlanta Journal Constitution

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    13.09.2024 22:00
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    Комментарии (1)
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    DMитрий
    1726263768
    Оооо... Судя по всему, Леша быстро нашел там своего дилера!
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