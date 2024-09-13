Миранчук нашел конспирологическую причину перехода в «Атланту»

Летний новичок «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что связывает его с новым городом проживания.
«В Атланте огромное число рэперов, понимаешь, как все устроено? Я всегда слушал рэперов из Атланты, и теперь я сам в «Атланте».
Думаю, тот, кто решает все во Вселенной, каким-то образом забросил меня сюда», – заявил российский футболист.
- Клуб МЛС выкупил Миранчука 30 июля за 12 млн евро.
- С ним подписали контракт по схеме «3+1».
- У полузащитника нет голевых действий в первых двух матчах за «Атланту».