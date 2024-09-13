Представитель Дзюбы рассказал о непубличных переговорах с топ-клубами РПЛ

Леонид Гольдман, представитель новичка «Акрона» Артема Дзюбы, заявил, что вариант с тольяттинским клубом был не единственным для игрока.
– Какие клубы, помимо «Акрона», интересовались Дзюбой летом?
– Информация о клубах, которая мелькала в прессе, имела под собой правдивое основание. Но были еще несколько российских топ-клубов, о которых в СМИ не писалось.
На это трансферное окно я выбрал тактику тишины, старались переговоры держать в секрете. С кем-то получилось, с кем-то – нет.
- 36-летний Дзюба был свободным агентом после ухода из «Локомотива».
- Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.
- Форвард заявлен под 24-м номером.