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    • Представитель Дзюбы рассказал о непубличных переговорах с топ-клубами РПЛ

    Представитель Дзюбы рассказал о непубличных переговорах с топ-клубами РПЛ

    Леонид Гольдман, представитель новичка «Акрона» Артема Дзюбы, заявил, что вариант с тольяттинским клубом был не единственным для игрока.

    – Какие клубы, помимо «Акрона», интересовались Дзюбой летом?

    – Информация о клубах, которая мелькала в прессе, имела под собой правдивое основание. Но были еще несколько российских топ-клубов, о которых в СМИ не писалось.

    На это трансферное окно я выбрал тактику тишины, старались переговоры держать в секрете. С кем-то получилось, с кем-то – нет.

    • 36-летний Дзюба был свободным агентом после ухода из «Локомотива».
    • Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.
    • Форвард заявлен под 24-м номером.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 21:46
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