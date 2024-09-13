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    Турецкий топ-клуб летом пытался забрать Фомина у «Динамо»

    Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, рассказал о несостоявшемся отъезде игрока в Турцию.

    27-летним футболистом интересовался «Бешикташ», но в итоге он продлил контракт с московским клубом до 2029 года.

    – На пресс-конференции вы сказали, что переговоры о продлении шли год. Почему так долго?

    – Больше года. Я хотел, чтобы те условия, которые в итоге были достигнуты, соответствовали уровню футболиста.

    – Его заработная плата возросла в разы?

    – Она возросла, но, как сказал Павел Константинович [Пивоваров], мы не комментируем условия.

    – Как складывались переговоры?

    – Мы имели варианты развития карьеры. Например, я соединял Дмитрия Гафина с одним турецким клубом.

    – Каким?

    «Бешикташ». Мы разговаривали по этому поводу, были заходы от других российских клубов. Называть не буду – это вся верхушка РПЛ.

    До конкретики не доходило. Даня сразу сказал: «Давай сначала закроем вопрос с «Динамо». Если там скажут «так и никак иначе», будем рассматривать и другие варианты».

    – Что значит «так и никак иначе»? Готовность к продаже?

    – Да. Но клуб сказал, что хотел бы сохранить игрока, и мы стали договариваться.

    – Большая часть молодых российских игроков желают перейти в европейскую команду, зачастую есть готовность идти в команду не самого высокого уровня на низкую зарплату. Хотел ли Даниил так переходить? Например, в тот же «Бешикташ».

    – До конкретики не дошло. Потому что турки хотели аренды с правом выкупа. И те финансовые условия, которые предлагались, «Динамо» не устроили.

    – В контракте Фомина есть опция выкупа?

    – Нет. Договорились следующим образом – когда будет интересное предложение, клуб пойдет навстречу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.09.2024 21:34
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