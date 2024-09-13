Турецкий топ-клуб летом пытался забрать Фомина у «Динамо»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, рассказал о несостоявшемся отъезде игрока в Турцию.

27-летним футболистом интересовался «Бешикташ», но в итоге он продлил контракт с московским клубом до 2029 года.

– На пресс-конференции вы сказали, что переговоры о продлении шли год. Почему так долго?

– Больше года. Я хотел, чтобы те условия, которые в итоге были достигнуты, соответствовали уровню футболиста.

– Его заработная плата возросла в разы?

– Она возросла, но, как сказал Павел Константинович [Пивоваров], мы не комментируем условия.

– Как складывались переговоры?

– Мы имели варианты развития карьеры. Например, я соединял Дмитрия Гафина с одним турецким клубом.

– Каким?

– «Бешикташ». Мы разговаривали по этому поводу, были заходы от других российских клубов. Называть не буду – это вся верхушка РПЛ.

До конкретики не доходило. Даня сразу сказал: «Давай сначала закроем вопрос с «Динамо». Если там скажут «так и никак иначе», будем рассматривать и другие варианты».

– Что значит «так и никак иначе»? Готовность к продаже?

– Да. Но клуб сказал, что хотел бы сохранить игрока, и мы стали договариваться.

– Большая часть молодых российских игроков желают перейти в европейскую команду, зачастую есть готовность идти в команду не самого высокого уровня на низкую зарплату. Хотел ли Даниил так переходить? Например, в тот же «Бешикташ».

– До конкретики не дошло. Потому что турки хотели аренды с правом выкупа. И те финансовые условия, которые предлагались, «Динамо» не устроили.

– В контракте Фомина есть опция выкупа?

– Нет. Договорились следующим образом – когда будет интересное предложение, клуб пойдет навстречу.