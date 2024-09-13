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    Роналду рассказал, почему не видит себя тренером

    Криштиану Роналду объяснил отсутствие у него тренерских амбиций.

    «Мне будет сложно стать тренером, потому что у меня нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Это сложно, особенно в футболе.

    Они не учатся на нашем опыте. Они думают, что знают все, думают, что телефоны, тикток, соцсети их хорошо обучат.

    У меня есть другие заботы, другая часть моей жизни – бизнес, который меня воодушевляет. Для меня это будет вызовом, я изучу области, о которых не знаю. Буду больше вовлечен в свой бизнес. Думаю, все будет хорошо», – заявил 39-летний португалец.

    • Роналду сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».
    • Там ему платят около 200 млн евро в год.
    • Ранее форвард играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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    Источник: Daily Mail

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    13.09.2024 19:50
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1726246722
    "...нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения"... Этим всё сказано. А наши все называют себя ЛЕГЕНДАМИ, *****!
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    САНЁК17
    1726247308
    Он то прав все по факту сказал !
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    Damir07
    1726253669
    Потому что он до хрена богатый пацан которому нафиг не нужно каких то кривоногих гонять по полю чтобы деньги заработать вот почему он себя не видет тренером
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    DMитрий
    1726262933
    Криш в своём виде спорта настоящий Атлет. Наравне с другими в своих. И знает «Почём фунт лиха». Имеет право на такую и достаточно объективную точку.
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