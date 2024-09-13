Роналду рассказал, почему не видит себя тренером

Криштиану Роналду объяснил отсутствие у него тренерских амбиций.
«Мне будет сложно стать тренером, потому что у меня нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Это сложно, особенно в футболе.
Они не учатся на нашем опыте. Они думают, что знают все, думают, что телефоны, тикток, соцсети их хорошо обучат.
У меня есть другие заботы, другая часть моей жизни – бизнес, который меня воодушевляет. Для меня это будет вызовом, я изучу области, о которых не знаю. Буду больше вовлечен в свой бизнес. Думаю, все будет хорошо», – заявил 39-летний португалец.
- Роналду сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».
- Там ему платят около 200 млн евро в год.
- Ранее форвард играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».