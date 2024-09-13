Черданцев спрогнозировал, сколько голов забьет Дзюба за «Акрон»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от выступления Артема Дзюбы в составе «Акрона».

«Артем еще проявит себя. Думаю, он забьет 7-9 мячей. Ему много моментов не надо.

Дзюбу освободят от черновой работы, «Акрон» может себе это позволить. Почему бы ему не стать игроком, на которого будет нацелено завершение атаки?» – сказал Черданцев.