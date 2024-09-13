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    • Черданцев спрогнозировал, сколько голов забьет Дзюба за «Акрон»

    Черданцев спрогнозировал, сколько голов забьет Дзюба за «Акрон»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от выступления Артема Дзюбы в составе «Акрона».

    «Артем еще проявит себя. Думаю, он забьет 7-9 мячей. Ему много моментов не надо.

    Дзюбу освободят от черновой работы, «Акрон» может себе это позволить. Почему бы ему не стать игроком, на которого будет нацелено завершение атаки?» – сказал Черданцев.

    • 36-летний Дзюба был свободным агентом после ухода из «Локомотива».
    • Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.
    • Форвард заявлен под 24-м номером.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2024 19:19
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    Комментарии (10)
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    Spartak_forv@
    1726244800
    79 забьет,чего уж мелочиться
    Ответить
    Цугундeр
    1726245385
    Ещё парочку , ещё парочку..!) "В очередь, сукины дети, в очередь"
    Ответить
    ...уефан
    1726246002
    ...забивать!?... А как же съёмки!?...
    Ответить
    insider_retro
    1726246130
    Это не в Зените у штрафной трусцой околачиваться, - там исполнители выдавали мячи для реализации... В Акроне таких подносчиков снарядов, пожалуй, нет...
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    DOCTOR PENALTY
    1726246275
    Серьёзный прогноз. ))
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    WE ARE FOR PETER
    1726293378
    Согласен что так и будет
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