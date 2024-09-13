Кузяев оценил вероятность перехода в «Спартак»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил, реален ли его трансфер в «Спартак».

Он оценил вероятность такого перехода в 1%.

– Можете себе представить, что перейдете в «Спартак»?

– (смеется) Сколько людей говорили подобные вещи, а потом в итоге переходили. С вероятностью в 99 процентов я в «Спартак» не перейду.

Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь. Мне «Спартак» очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно «народная команда», она на слуху.

Но не перейду из уважения к «Зениту», к болельщикам. Конечно, все в жизни может поменяться, но на данный момент никаких предпосылок для этого не вижу. Мне не хотелось бы портить отношения с «Зенитом».