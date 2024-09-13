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    Кузяев оценил вероятность перехода в «Спартак»

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил, реален ли его трансфер в «Спартак».

    Он оценил вероятность такого перехода в 1%.

    – Можете себе представить, что перейдете в «Спартак»?

    – (смеется) Сколько людей говорили подобные вещи, а потом в итоге переходили. С вероятностью в 99 процентов я в «Спартак» не перейду.

    Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь. Мне «Спартак» очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно «народная команда», она на слуху.

    Но не перейду из уважения к «Зениту», к болельщикам. Конечно, все в жизни может поменяться, но на данный момент никаких предпосылок для этого не вижу. Мне не хотелось бы портить отношения с «Зенитом».

    • 31-летний Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 35 матчах.
    • Следующим летом российский хавбек может стать свободным агентом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.09.2024 18:18
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    Комментарии (19)
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    ySS
    1726241960
    Достойный ответ
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    neim
    1726242098
    В следующем году, 32 летник хавбек не то что Спартаку, но и Химкам наверное не нужен будет ))).
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    ziborock
    1726242944
    А зачем в Спартаке парень которому 31 год а он ни разу с девушкой не встречался?!)))
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    Spartak_forv@
    1726243078
    Нормальный ответ адекватного и умного человека! И даже процентик,на всякий пожарный оставил))
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    ...уефан
    1726243861
    ...удачных игр, Далер!...
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    raritet
    1726246750
    Был бы интересный сценарий 7 футболистов из Спартака перешли в Зенит. 7 игроков Зенита в обратном направлении..
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    FRZZ
    1726252684
    Молодец, умный человек.
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    Plyash
    1726260291
    По мне,так Далер,один из лучших в нашем Российском футболе.А за его слова,почему он не пойдёт в мой Спартак,за который я болею с 1964года,большой респект ему,как человеку,и никакой обиды.Порядочный человек он всегда и живёт достойно... А об остальной "шушере",меняющих свои клубы ради титулов(их сейчас не счесть),даже упоминать не буду.
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    subbotaspartak
    1726284640
    Вопрос к Мбаппе: Можете себе представить, что перейдете в «Спартак»? – (смеется) Сколько людей говорили подобные вещи, а потом в итоге переходили. С вероятностью в 99 процентов я в «Спартак» не перейду. Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь. Мне «Спартак» очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно «народная команда», она на слуху.
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    slavа0508
    1726295988
    Нормальный взвешенный ответ ...
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