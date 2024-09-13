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    Черышев может закончить карьеру в 33 года: заявление агента

    Экс-вингер сборной России Денис Черышев не смог найти новую команду, в том числе в РПЛ.

    • 33-летний футболист в июне стал свободным агентом, покинув «Венецию».
    • В прошлом сезоне он поучаствовал в 10 матчах.
    • До Италии Черышев выступал только за клубы испанской Примеры.

    «Пока мы не знаем, где окажется Денис. Мы пробовали найти Денису клуб в России. В том числе над этим работал его отец, который тоже тренирует в России, но на данный момент никаких предложений у нас нет.

    В том числе, можно спросить отца Черышева Дмитрия, возможно, он нашел какие-то варианты.

    Есть ли вероятность, что Денис завершит карьеру? Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьей», – сказал агент экс-игрока «Реала» Жорди Саллес.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 16:49
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    Комментарии (3)
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    Argon
    1726237021
    В медиалигу пойдет. Модно нынче.
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    odessakmv
    1726267407
    Давно пора, увы хрустальный, при хороших, реально хороших задатках
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