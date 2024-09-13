Черышев может закончить карьеру в 33 года: заявление агента

Экс-вингер сборной России Денис Черышев не смог найти новую команду, в том числе в РПЛ.

33-летний футболист в июне стал свободным агентом, покинув «Венецию».

В прошлом сезоне он поучаствовал в 10 матчах.

До Италии Черышев выступал только за клубы испанской Примеры.

«Пока мы не знаем, где окажется Денис. Мы пробовали найти Денису клуб в России. В том числе над этим работал его отец, который тоже тренирует в России, но на данный момент никаких предложений у нас нет.

В том числе, можно спросить отца Черышева Дмитрия, возможно, он нашел какие-то варианты.

Есть ли вероятность, что Денис завершит карьеру? Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьей», – сказал агент экс-игрока «Реала» Жорди Саллес.