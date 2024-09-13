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    Кузяев ответил, где дороже жить – в Гавре или Петербурге

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил стоимость жизни в России и Франции.

    – Сейчас снимаете квартиру?

    – Да, сам снимаю. Не в центре, но на побережье, с потрясающим видом на Ла-Манш. Он меня покорил.

    Причем такое жилье сложно было найти, вариантов не так много. Было множество квартир с большим количеством маленьких и тесных комнат.

    Или предлагали трехэтажные дома с десятью маленькими комнатками. Это не совсем для меня. Так что рад, что нашел удачный вариант.

    – Эти условия не хуже, чем были в Питере?

    – Совершенно не хуже. Конечно, по размеру квартира не такая, как в Питере. Но зато вид того стоит – особенно встречать закаты и рассветы.

    – Для россиян обычно цены на жизнь в Европе дороговаты. Дорого сейчас жить во Франции простому человеку?

    Всем известно, что во Франции недешево. Продукты дорогие, но хорошего качества. В целом, сколько я ни общался с болельщиками, с персоналом клуба, никто ни разу не жаловался на цены или на жизнь в стране.

    – Где, на ваш взгляд, дороже жить – в Питере или в Гавре?

    – Все зависит от вкусов и образа жизни. Лично я в Питере намного больше тратил. В Гавре произошло некоторое переосмысление жизни, своих ценностей. Сейчас понимаю, что материальное – это второстепенное.

    • 31-летний Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 35 матчах.
    • Следующим летом российский хавбек может стать свободным агентом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.09.2024 15:56
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    lek!
    1726235592
    В Гавре наверно меньше получаешь , по этому и переосмыслил .
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    knikos
    1726237849
    Переосмыслил ... хм ... экономить начал ! Так бы и сказал !
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    BarStep
    1726238317
    Неее, и все-таки, - дороже всего в Москве и Лондоне :)
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    Ловкий Бубен
    1726248463
    Поразительно устроены люди, как мы все непохожи , у меня всё было наоборот ... на западе никаких ценностей кроме чистогана не существует
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1726248928
    Футболистам в любой стране хорошо,судя по их зарплатам они умеют все в этой жизни, честным трудягам до них далеко
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