Кузяев ответил, где дороже жить – в Гавре или Петербурге

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил стоимость жизни в России и Франции.

– Сейчас снимаете квартиру?

– Да, сам снимаю. Не в центре, но на побережье, с потрясающим видом на Ла-Манш. Он меня покорил.

Причем такое жилье сложно было найти, вариантов не так много. Было множество квартир с большим количеством маленьких и тесных комнат.

Или предлагали трехэтажные дома с десятью маленькими комнатками. Это не совсем для меня. Так что рад, что нашел удачный вариант.

– Эти условия не хуже, чем были в Питере?

– Совершенно не хуже. Конечно, по размеру квартира не такая, как в Питере. Но зато вид того стоит – особенно встречать закаты и рассветы.

– Для россиян обычно цены на жизнь в Европе дороговаты. Дорого сейчас жить во Франции простому человеку?

– Всем известно, что во Франции недешево. Продукты дорогие, но хорошего качества. В целом, сколько я ни общался с болельщиками, с персоналом клуба, никто ни разу не жаловался на цены или на жизнь в стране.

– Где, на ваш взгляд, дороже жить – в Питере или в Гавре?

– Все зависит от вкусов и образа жизни. Лично я в Питере намного больше тратил. В Гавре произошло некоторое переосмысление жизни, своих ценностей. Сейчас понимаю, что материальное – это второстепенное.