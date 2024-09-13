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    • Кузяев хочет завершить карьеру в Саудовской Аравии или Катаре: «Дело не в деньгах»

    Кузяев хочет завершить карьеру в Саудовской Аравии или Катаре: «Дело не в деньгах»

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев думает о проведении последних лет профессиональной карьеры за пределами Европы.

    – Где хотел бы завершить карьеру?

    – Раскрою секрет. В Саудовской Аравии или Катаре (смеется).

    Это вопрос не столько денег, сколько отношения к религии. За прошедший год я стал гораздо ближе к религии и сейчас понимаю, что хотел бы очутиться в этой атмосфере и осознать, каково жить в мусульманской стране.

    • 31-летний Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 35 матчах.
    • Следующим летом российский хавбек может стать свободным агентом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.09.2024 14:38
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1726229958
    «Дело не в деньгах»- дело в больших деньгах...
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    Мордаванин
    1726229966
    ути был далерка стал ибн Кузяй вот и пускай их за границу
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    Damir07
    1726230650
    Да не в деньгах а в его количестве)))
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    FRZZ
    1726230830
    Во Франции же много арабов, вот Кузя попал под их влияние.
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    k611
    1726233677
    Не из-за денег туда едут, пустыня там красивая...
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    subbotaspartak
    1726242574
    Тогда в Рубин... Махачкалу...
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    парольрыбамеч
    1726247412
    Он мусульманин получается.
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    Ziklop
    1726262727
    весёлый парень, понял что не ту заграницу выбрал!
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