Тренер «Акрона» обратился к Дзюбе

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев представил команде новичка Артема Дзюбу.

«Сегодня большой день в целом для нашей команды. У нас в команде появился, не побоюсь этого слова, один из выдающихся форвардов российской современности Артем Дзюба.

Артем, здесь у нас формируются братские сердца. Уверен, мы станем еще сильнее с твоим приходом. Ты личность и человек, который в свое время смог объединить целую страну. Я бы хотел, чтобы таких действий с сегодняшнего дня становилось все больше.

Со своей стороны я хочу пожелать тебе добра, здоровья родным и близким. Дай бог, чтобы у тебя все получилось», – сказал Тедеев.