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    Тренер «Акрона» обратился к Дзюбе

    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев представил команде новичка Артема Дзюбу.

    «Сегодня большой день в целом для нашей команды. У нас в команде появился, не побоюсь этого слова, один из выдающихся форвардов российской современности Артем Дзюба.

    Артем, здесь у нас формируются братские сердца. Уверен, мы станем еще сильнее с твоим приходом. Ты личность и человек, который в свое время смог объединить целую страну. Я бы хотел, чтобы таких действий с сегодняшнего дня становилось все больше.

    Со своей стороны я хочу пожелать тебе добра, здоровья родным и близким. Дай бог, чтобы у тебя все получилось», – сказал Тедеев.

    • 36-летний Дзюба был свободным агентом после ухода из «Локомотива».
    • Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.
    • Форвард заявлен под 24-м номером.

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    Источник: телеграм-канал «Акрона»

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    13.09.2024 13:50
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Бригадный
    1726225559
    Вот, это круто сказано. Мудро! Акрон - красивая команда. Но должна стать еще и сильной. Будем надеяться, что Дзюба станет серьезным помощником команде в обретении силы.
    Ответить
    BoevStas1
    1726227089
    Прям осетинский тост))
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    FRZZ
    1726231397
    Дзюба объединит команду? Очень сомневаюсь, Дзюба никогда не славился объединением, скорее наоборот...
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    Январь 59
    1726245362
    Очень интересно будет посмотреть, Акрон с А.Дзюба против Химки с Г.Джикия.
    Ответить
    zigbert
    1726250550
    Кто знает как пойдут дела у Дзюбы в Акроне, только не стал бы Тедеев у него на побегушках.
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    Виктор56--google
    1726366890
    Легенда пришел, берегись Артема...
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    лошадка35
    1726388204
    ...и передал ему свои полномочия
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