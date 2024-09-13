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    • Бывший фитнес-тренер Дзюбы назвал единственный минус игрока

    Бывший фитнес-тренер Дзюбы назвал единственный минус игрока

    Трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, тренировавший нападающего Артема Дзюбу, рассказал, сможет ли форвард выступать на уровне РПЛ в 36 лет.

    – Многие переживают за физическую форму Дзюбы, ему уже 36 лет. Вы знаете его организм, он еще потянет игру в РПЛ?

    – Артем крепок и силен. В плане скорости в его возрасте, конечно, происходит снижение. Это единственный минус. В плане выносливости, силы и здоровья – всe в порядке. На уровне чемпионата России он спокойно сможет выдерживать конкуренцию.

    – Каков биологический возраст Артема?

    – 28 лет [смеется].

    – Что думаете в целом о переходе Дзюбы?

    – Затруднительно находиться без команды. Думаю, Артем поначалу переживал на этот счет, а потом просто плюнул, и всe.

    • В четверг Дзюба на правах свободного агента подписал контракт с «Акроном» до конца сезона.
    • Он не играл в официальных матчах с апреля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2024 13:02
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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1726223657
    Еще один минус - распускает руки))
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    mihail200606
    1726241241
    Быдлосущность его...
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