Бывший фитнес-тренер Дзюбы назвал единственный минус игрока

Трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, тренировавший нападающего Артема Дзюбу, рассказал, сможет ли форвард выступать на уровне РПЛ в 36 лет.

– Многие переживают за физическую форму Дзюбы, ему уже 36 лет. Вы знаете его организм, он еще потянет игру в РПЛ?

– Артем крепок и силен. В плане скорости в его возрасте, конечно, происходит снижение. Это единственный минус. В плане выносливости, силы и здоровья – всe в порядке. На уровне чемпионата России он спокойно сможет выдерживать конкуренцию.

– Каков биологический возраст Артема?

– 28 лет [смеется].

– Что думаете в целом о переходе Дзюбы?

– Затруднительно находиться без команды. Думаю, Артем поначалу переживал на этот счет, а потом просто плюнул, и всe.