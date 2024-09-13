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    Гуарирапа поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

    Новобранец ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, что чувствует после подписания контракта с московским клубом.

    – Сауль, расскажи о своих ощущениях после подписания контракта?

    – Я очень счастлив подписать контракт с ПФК ЦСКА. Это большой клуб! Мне хотелось бы гораздо раньше перейти в эту команду, но это произошло именно сейчас. Значит, это и есть тот самый подходящий момент для перехода.

    – Ты ведь уже играл против ЦСКА. Помнишь тот матч?

    – Конечно, это был мой первый матч в стартовом составе «Сочи» в Премьер-лиге. Забить такой большой команде, как ПФК ЦСКА, большая радость. Но теперь я на другой стороне. Надеюсь забить много голов за красно-синих.

    – В ЦСКА уже играл один парень из Венесуэлы. Ты ведь знал?

    – Конечно, это Саломон Рондон. Я слежу за ним с самого детства. Он настоящий идол. Я хочу оставить в этом клубе больший след, чем это сделал Саломон.

    – Мог бы ты обратиться к болельщикам ПФК ЦСКА?

    – Поддерживайте нас всегда! И мы будем дарить вам огромную радость!

    • ЦСКА арендовал 21-летнего форварда у «Сочи» с правом выкупа.
    • Гуарирапа перешел в «Сочи» в январе. За это время он провел за команду 10 матчей в РПЛ (8 голов + 1 передача), 9 игр в Первой лиге (1+3), и 1 встречу в Кубке России (1 гол).

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    13.09.2024 12:18
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    ...уефан
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    ...21 год! И всё в его руках. Пусть дерзает... Удачи!...
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