Гуарирапа поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

Новобранец ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, что чувствует после подписания контракта с московским клубом.

– Сауль, расскажи о своих ощущениях после подписания контракта?

– Я очень счастлив подписать контракт с ПФК ЦСКА. Это большой клуб! Мне хотелось бы гораздо раньше перейти в эту команду, но это произошло именно сейчас. Значит, это и есть тот самый подходящий момент для перехода.

– Ты ведь уже играл против ЦСКА. Помнишь тот матч?

– Конечно, это был мой первый матч в стартовом составе «Сочи» в Премьер-лиге. Забить такой большой команде, как ПФК ЦСКА, большая радость. Но теперь я на другой стороне. Надеюсь забить много голов за красно-синих.

– В ЦСКА уже играл один парень из Венесуэлы. Ты ведь знал?

– Конечно, это Саломон Рондон. Я слежу за ним с самого детства. Он настоящий идол. Я хочу оставить в этом клубе больший след, чем это сделал Саломон.

– Мог бы ты обратиться к болельщикам ПФК ЦСКА?

– Поддерживайте нас всегда! И мы будем дарить вам огромную радость!