Гуарирапа поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

Новобранец ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, что чувствует после подписания контракта с московским клубом.
– Сауль, расскажи о своих ощущениях после подписания контракта?
– Я очень счастлив подписать контракт с ПФК ЦСКА. Это большой клуб! Мне хотелось бы гораздо раньше перейти в эту команду, но это произошло именно сейчас. Значит, это и есть тот самый подходящий момент для перехода.
– Ты ведь уже играл против ЦСКА. Помнишь тот матч?
– Конечно, это был мой первый матч в стартовом составе «Сочи» в Премьер-лиге. Забить такой большой команде, как ПФК ЦСКА, большая радость. Но теперь я на другой стороне. Надеюсь забить много голов за красно-синих.
– В ЦСКА уже играл один парень из Венесуэлы. Ты ведь знал?
– Конечно, это Саломон Рондон. Я слежу за ним с самого детства. Он настоящий идол. Я хочу оставить в этом клубе больший след, чем это сделал Саломон.
– Мог бы ты обратиться к болельщикам ПФК ЦСКА?
– Поддерживайте нас всегда! И мы будем дарить вам огромную радость!
- ЦСКА арендовал 21-летнего форварда у «Сочи» с правом выкупа.
- Гуарирапа перешел в «Сочи» в январе. За это время он провел за команду 10 матчей в РПЛ (8 голов + 1 передача), 9 игр в Первой лиге (1+3), и 1 встречу в Кубке России (1 гол).