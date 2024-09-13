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    Дзюбе посоветовали попробовать себя в другом виде спорта

    Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе 55-летний Рой Джонс‑младший посоветовал форварду «Акрона» Артему Дзюбе попробовать себя в боксе.

    «У Артема есть хорошие навыки. Я посоветовал ему продолжать тренироваться. Он мог бы провести и выставочный бой по боксу, почему бы и нет? Важно, каким будет соперник», – сказал Джонс.

    • В четверг 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента
    • 31 августа Джонс провел с Дзюбой боксерскую тренировку, после чего заявил, что ему потребовалось бы 30 секунд, чтобы одолеть футболиста.
    • Рой Джонс получил российское гражданство в октябре 2015 года.

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    Источник: ТАСС

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    13.09.2024 11:18
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    Комментарии (7)
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    k611
    1726216038
    Нельзя ему. Последние мозги отобьют.
    Ответить
    The only one
    1726216395
    зачем нам второй Валуев на пенсии?
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    ...уефан
    1726216888
    ...я тоже думаю,что ему давно не помешало бы пару-тройку раз "погасить свет"...
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    ewsykowan
    1726219779
    Я так скажу. Cтартовал новый сезон в хоккее – КХЛ. Есть проверенный 11-летний сервис прогнозов. Найти его легко в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первых позициях. Все прогнозы играют до победы, гарантии. МАТЧ ТВ о них говорит.
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    rash1959
    1726221862
    ... скоростное дрочевание.
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    Спартач80
    1726226454
    Намекают Артёмке, что многие бы хотели увидеть, как ему табло начистят.
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    Argon
    1726237972
    :-) в карманном бильярде он уже мастер спорта.
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