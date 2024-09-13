Дзюбе посоветовали попробовать себя в другом виде спорта

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе 55-летний Рой Джонс‑младший посоветовал форварду «Акрона» Артему Дзюбе попробовать себя в боксе.

«У Артема есть хорошие навыки. Я посоветовал ему продолжать тренироваться. Он мог бы провести и выставочный бой по боксу, почему бы и нет? Важно, каким будет соперник», – сказал Джонс.