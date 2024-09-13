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    Нино рассказал, как в «Зените» приняли Соболева и Гонду

    Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

    – Успели ли вы за время, проведенное в «Зените», понять, что в субботу нас ждет один из самых принципиальных соперников?

    – Да, безусловно, я провел несколько матчей против ЦСКА с тех пор, как перешел в «Зенит». И всегда это были очень сложные, очень непростые игры. И, конечно же, субботняя встреча будет такой же.

    Безусловно, мы настраиваемся на победу в каждой игре и хотим набирать три очка в каждом матче против каждого соперника. Но, конечно, в таких матчах напряжение, градус борьбы и эмоции немного больше.

    – Насколько сложно возвращаться в привычный рабочий график, когда у каждого игрока было разное игровое время и разное количество перелeтов?

    – Возможно, в такие моменты немного теряются какие-то привычные связи, которые в ежедневном рабочем режиме настраиваются на максимальном уровне. Но все, кто вернулся из сборной, в кратчайшие сроки возвращаются в работу.

    И эти связи, пусть даже минимально утраченные, довольно быстро восстанавливаются. Поэтому без всяких сложностей и проблем готовимся к субботней игре.

    – С точки зрения защитника успели ли новые нападающие команды адаптироваться в «Зените»?

    – Безусловно, они прекрасные футболисты, замечательные ребята. Лусиано вообще уже успел проявить себя в первой же игре, сумел дважды отличиться. Поэтому уверен, что все новички принесут много пользы «Зениту», забьют множество голов.

    Мы постарались принять их с распростертыми объятиями, чтобы они почувствовали себя как дома и как можно скорее начали показывать свой лучший футбол.

    • Нападающий Лусиано Гонду перешел в «Зенит» 27 августа, а Александр Соболев – 30 августа.
    • Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 14 сентября и начнется в 16:30 мск.
    • Москвичи занимают 5-е место в РПЛ с 13 очками, петербуржцы – 1-е с 17 очками.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    13.09.2024 11:01
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    Комментарии (4)
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    шахта Заполярная
    1726216165
    Дельфина примут через гонду
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    The only one
    1726218338
    что то про Соболева и Гонду ни слова в интервью. откуда такой заголовок?
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    Бригадный
    1726225830
    Тут вот какая проблема есть. Саня Соболев должен стать вожаком и лидером Зенита. Как ранее это с феноменальным успехом сделал некто Дзюба.
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