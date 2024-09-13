Нино рассказал, как в «Зените» приняли Соболева и Гонду

Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

– Успели ли вы за время, проведенное в «Зените», понять, что в субботу нас ждет один из самых принципиальных соперников?

– Да, безусловно, я провел несколько матчей против ЦСКА с тех пор, как перешел в «Зенит». И всегда это были очень сложные, очень непростые игры. И, конечно же, субботняя встреча будет такой же.

Безусловно, мы настраиваемся на победу в каждой игре и хотим набирать три очка в каждом матче против каждого соперника. Но, конечно, в таких матчах напряжение, градус борьбы и эмоции немного больше.

– Насколько сложно возвращаться в привычный рабочий график, когда у каждого игрока было разное игровое время и разное количество перелeтов?

– Возможно, в такие моменты немного теряются какие-то привычные связи, которые в ежедневном рабочем режиме настраиваются на максимальном уровне. Но все, кто вернулся из сборной, в кратчайшие сроки возвращаются в работу.

И эти связи, пусть даже минимально утраченные, довольно быстро восстанавливаются. Поэтому без всяких сложностей и проблем готовимся к субботней игре.

– С точки зрения защитника успели ли новые нападающие команды адаптироваться в «Зените»?

– Безусловно, они прекрасные футболисты, замечательные ребята. Лусиано вообще уже успел проявить себя в первой же игре, сумел дважды отличиться. Поэтому уверен, что все новички принесут много пользы «Зениту», забьют множество голов.

Мы постарались принять их с распростертыми объятиями, чтобы они почувствовали себя как дома и как можно скорее начали показывать свой лучший футбол.