Дзюба назвал свои цели в «Акроне»

Новичок «Акрона» Артем Дзюба по прилету в аэропорт «Курумоч» прокомментировал свой переход в тольяттинский клуб.
«Всем спасибо большое, встретили тепло, люди уже поприветствовали. Жду с нетерпением, когда уже начну тренироваться.
Мы уже списались с Костей Савичевым. Договорились завтра после тренировки поболтать и пообщаться. Круто, что капитан так среагировал.
Всячески готов помочь команде и, конечно же, определенные цели, как нападающий, должен реализовать – забивать и отдавать голевые передачи», – сказал Дзюба.
- В четверг 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца текущего сезона.
- Он перешел в команду на правах свободного агента.