Дзюба назвал свои цели в «Акроне»

Новичок «Акрона» Артем Дзюба по прилету в аэропорт «Курумоч» прокомментировал свой переход в тольяттинский клуб.

«Всем спасибо большое, встретили тепло, люди уже поприветствовали. Жду с нетерпением, когда уже начну тренироваться.

Мы уже списались с Костей Савичевым. Договорились завтра после тренировки поболтать и пообщаться. Круто, что капитан так среагировал.

Всячески готов помочь команде и, конечно же, определенные цели, как нападающий, должен реализовать – забивать и отдавать голевые передачи», – сказал Дзюба.