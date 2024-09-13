Роналду первым в истории набрал 1 миллиард подписчиков

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что суммарное число его подписчиков в разных социальных сетях превысило 1 миллиард.

«Мы вошли в историю – 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число – это свидетельство нашей общей страсти, энергетики, любви к игре и не только.

От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира, я всегда играл ради своей семьи и ради вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе. Вы были со мной на каждом шагу пути, при всех взлетах и падениях. Этот путь – наш путь, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь.

Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», – написал Роналду.