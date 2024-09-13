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    Роналду первым в истории набрал 1 миллиард подписчиков

    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что суммарное число его подписчиков в разных социальных сетях превысило 1 миллиард.

    «Мы вошли в историю – 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число – это свидетельство нашей общей страсти, энергетики, любви к игре и не только.

    От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира, я всегда играл ради своей семьи и ради вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе. Вы были со мной на каждом шагу пути, при всех взлетах и падениях. Этот путь – наш путь, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь.

    Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», – написал Роналду.

    • 39-летний португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии, его контракт с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.
    • Роналду завел канал на YouTube 21 августа и за это время он получил более 60 миллионов подписчиков

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    Источник: страница Криштиану Роналду в соцсети X

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    13.09.2024 09:48
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    Комментарии (2)
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    acor94
    1726214790
    Проблема только в том, что это не уникальные подписчики, вполне допускаю, что всякие критически нездоровые люди могут подписаться на все соцсети, поэтому если прикинуть, то уникальных подписчиков всего миллионов 250-300. Чуть больше население маленькой страны - Бангладеш.
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    Psih86
    1726223309
    Да всем по херу если честно...
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