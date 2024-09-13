Колосков посочувствовал «Акрону» из-за перехода Дзюбы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал подписание «Акроном» нападающего Артема Дзюбы.
«Я могу только посочувствовать «Акрону». Для меня этот персонаж никакого интереса не представляет. Я даже не хочу о нeм говорить. Побьeт ли он рекорд Кержакова? Пять мячей – это не так много, весь сезон ещe впереди. Я не исключаю, что он станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата», – сказал Колосков.
- 36-летний Дзюба в четверг перешел в «Акрон» на правах свободного агента. Он подписал контракт с клубом до конца сезона.
- Форварду осталось забить пять мячей, чтобы обойти Александра Кержакова по голам в официальных матчах и стать лучшим бомбардиром в истории страны.