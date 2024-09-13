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    Колосков посочувствовал «Акрону» из-за перехода Дзюбы

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал подписание «Акроном» нападающего Артема Дзюбы.

    «Я могу только посочувствовать «Акрону». Для меня этот персонаж никакого интереса не представляет. Я даже не хочу о нeм говорить. Побьeт ли он рекорд Кержакова? Пять мячей – это не так много, весь сезон ещe впереди. Я не исключаю, что он станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата», – сказал Колосков.

    • 36-летний Дзюба в четверг перешел в «Акрон» на правах свободного агента. Он подписал контракт с клубом до конца сезона.
    • Форварду осталось забить пять мячей, чтобы обойти Александра Кержакова по голам в официальных матчах и стать лучшим бомбардиром в истории страны.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2024 08:41
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    Комментарии (7)
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    FRZZ
    1726209530
    5 мячей много для Дзюбы, не забьёт он столько.
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    R_a_i_n
    1726210390
    Лучший бомбардир в истории чемпионата и главный позор нашего футбола!
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    russkiisergei
    1726213070
    почетный президент РФС называет футболистов - персонажами? чёрт он,, а не президент почётный!!!
    Ответить
    The only one
    1726213087
    колосков себя забыл... какой он был персонаж.
    Ответить
    sochi-2013
    1726216362
    Три дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны!
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    ss21
    1726217111
    Керж в любом случае топ. Он на пенсию раньше ушёл, а не ковылял по Акронам.
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