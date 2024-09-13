Мостовой сказал, нацеливается ли он возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, нацеливается ли он возглавить столичный клуб.

«Я в матче легенд «Спартака» был помощником главного тренера – Олега Ивановича Романцева. В целом это же не в первый раз у меня. За последнее время довольно часто в каких-то матчах выступаю в качестве или одного из помощников тренера, или еще чего-то. Спокойно к этому отношусь. В футболе давно все изобретено. А вчера просто радостное событие такое, поэтому мы провели его довольно-таки неплохо.

Есть ли цель в дальнейшем возглавить «Спартак»? Я не люблю громкие фразы. Меня часто спрашивают – почему это я до сих пор не тренер? Ну, судьба так распорядилась. Она же у всех по-разному складывается. Тем более мы видим, что время неумолимо бежит вперед. Так что никаких целей не ставлю», – сказал бывший футболист сборной России.