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    Мостовой сказал, нацеливается ли он возглавить «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, нацеливается ли он возглавить столичный клуб.

    «Я в матче легенд «Спартака» был помощником главного тренера – Олега Ивановича Романцева. В целом это же не в первый раз у меня. За последнее время довольно часто в каких-то матчах выступаю в качестве или одного из помощников тренера, или еще чего-то. Спокойно к этому отношусь. В футболе давно все изобретено. А вчера просто радостное событие такое, поэтому мы провели его довольно-таки неплохо.

    Есть ли цель в дальнейшем возглавить «Спартак»? Я не люблю громкие фразы. Меня часто спрашивают – почему это я до сих пор не тренер? Ну, судьба так распорядилась. Она же у всех по-разному складывается. Тем более мы видим, что время неумолимо бежит вперед. Так что никаких целей не ставлю», – сказал бывший футболист сборной России.

    • Футбольный матч звезд «Спартака» 11 сентября был приурочен к десятилетию открытия домашнего стадиона клуба. Команда «белых», которую тренировал Олег Романцев, одержала победу над командой «красных» Деяна Станковича со счетом 3:2.
    • Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов принять Мостового у себя в штабе в рамках стажировки.
    • С конца августа 2023 года Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
    • С 2022 года он является номинальным наставником медийной команды Fight Nights.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2024 08:22
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1726215794
    ну вот... включил заднюю.
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