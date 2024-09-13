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    Бубнов высказался о переходе Дзюбы в «Акрон»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов не понимает, зачем нападающий «Акрона» Артем Дзюба продолжает выступать на профессиональном уровне.

    «Дзюба в силу возраста и габаритов не обладает навыками, которые требуются от форвардов современной формации. Нападающие сейчас должны участвовать в прессинге, а Артeм уже не в состоянии это делать. Ещe во время перехода в «Локомотив» было понятно, что он не сможет помочь железнодорожникам в организации атак.

    В межсезонье уже было ясно, что команды из первой шестeрки МИР РПЛ не будут его приглашать. В Первую лигу не было желания идти у самого Дзюбы. Оставались середняки и аутсайдеры. Но первым он такой не нужен, а у вторых банально не было денег на его тяжeлый контракт.

    Тем удивительнее, что «Акрон» смог себе позволить столь дорогостоящего форварда. Интересно, за какие деньги он согласился поехать в Самарскую область?

    По перспективам Артeма в тольяттинском клубе также есть большие сомнения. Команда играет в скоростной и комбинационный футбол с прессингом.

    «Акрон» не закрывается на своей половине, как тот же «Факел» или махачкалинское «Динамо». Коллектив хоть и борется за выживание, но демонстрирует симпатичную игру, которую нужно будет перестраивать под Дзюбу.

    Также остро стоит вопрос мотивации футболиста. Артeму, привыкшему бороться за высокие места, трудно будет сражаться за выживание. Другие задачи «Акрон» в этом сезоне перед собой ставить просто не может.

    Плюс команда базируется в небольшом населeнном пункте. После жизни в Москве это обстоятельство также может оказывать влияние.

    Есть очень большие сомнения, что возрастной нападающий подходит «Акрону». Для клуба приглашение 36-летнего Дзюбы не сулит никаких длительных перспектив, да и на короткой дистанции далеко не факт, что он сможет помочь команде решить задачу сохранения прописки в элитном дивизионе.

    С той же вероятностью на успех можно было взять в аренду молодого нападающего из дубля или академии у кого-нибудь из лидеров чемпионата. Да и денег столько не пришлось бы тратить.

    Дзюба переходит в «Акрон» не в лучшем физическом состоянии. В его возрасте простой может сильно повлиять на форму. И тут перед главным тренером тольяттинцев встанет серьeзная дилемма включения форварда в стартовый состав. Не сидеть же на скамейке запасных переходил игрок такого масштаба.

    Позднее подписание контракта также свидетельствует о том, что Артeм сомневался до последнего. Наверняка «Акрон» был далеко не приоритетным вариантом продолжения карьеры. В целом непонятно, зачем ему нужно до сих пор выступать на профессиональном уровне», – написал Бубнов.

    • 36-летний Дзюба в четверг подписал контракт с «Акроном» до конца сезона.
    • Форвард находился в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива».
    • Он не выходил на поле в официальных матчах после 28 апреля.

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    Источник: Sportbox.ru

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    13.09.2024 08:08
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