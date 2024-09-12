Дзюба записал видео после трансфера в «Акрон»

Новичок «Акрона» Артем Дзюба обратился к болельщикам.

«Дорогие болельщики! Никто не ожидал этого, но я здесь. Жду вас всех с нетерпением. Приходите, с «Химками» будет очень интересная игра, так как это наш прямой конкурент. Нам нужна победа, а без вашей поддержки будет это очень тяжело.

Приходите, я надеюсь, что я там тоже буду. Удачи всем, увидимся. Пока-пока», – сказал Дзюба.