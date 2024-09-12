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    Дзюба записал видео после трансфера в «Акрон»

    Новичок «Акрона» Артем Дзюба обратился к болельщикам.

    «Дорогие болельщики! Никто не ожидал этого, но я здесь. Жду вас всех с нетерпением. Приходите, с «Химками» будет очень интересная игра, так как это наш прямой конкурент. Нам нужна победа, а без вашей поддержки будет это очень тяжело.

    Приходите, я надеюсь, что я там тоже буду. Удачи всем, увидимся. Пока-пока», – сказал Дзюба.

    • Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
    • Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
    • «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.09.2024 22:42
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    Комментарии (4)
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    Persona_non_Grata
    1726172890
    Опасался увидеть "продолжение", но любопытство пересилило - уф, обошлось ! )))...
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    VGreen
    1726175065
    Дзюба в Тольятти)) Забавно)
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    FRZZ
    1726210283
    Может Тедеев выпустит его минут на 15, на большее наверняка его не хватит.
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