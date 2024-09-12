Дзюба записал видео после трансфера в «Акрон»

Новичок «Акрона» Артем Дзюба обратился к болельщикам.
«Дорогие болельщики! Никто не ожидал этого, но я здесь. Жду вас всех с нетерпением. Приходите, с «Химками» будет очень интересная игра, так как это наш прямой конкурент. Нам нужна победа, а без вашей поддержки будет это очень тяжело.
Приходите, я надеюсь, что я там тоже буду. Удачи всем, увидимся. Пока-пока», – сказал Дзюба.
- Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
- Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
- «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.