Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    В «Акроне» раскрыли детали трансфера Дзюбы

    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал приход в команду форварда Артема Дзюбы.

    «Артeм Дзюба не нуждается в дополнительном представлении. Мы знаем его сильные качества, когда у нас появилась возможность его пригласить, мы быстро нашли компромисс. Все детали были улажены в заключительный день трансферного окна, футболист уже прибыл в Тольятти и готов помогать команде освоиться в РПЛ.

    Артeм точно добавил внимания к «Акрону» своим приездом, теперь нужно заставить говорить о своей игре на поле», – сказал Власов.

    • Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
    • Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
    • «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.

    Новости по теме
    Губерниев – о Дзюбе: «Ему нужно работать засучив рукава» 5
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Дзюба выложил эмоциональное фото с тренировки «Акрона» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2024 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BoevStas1
    1726170529
    Удачи Дзюбе!кто бы,что не говорил,но он лучший бомбардир Рпл ,а вы кто))
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1726170535
    За Артема и Акронише топим!) помним как Акрон унизил народных спартачей и ждём продолжения!
    Ответить
    Бригадный
    1726207323
    Если честно, то заслуги Дзюбы перед российским футболом много круче Кержакова. Дзюба это уже легенда российского футбола Номер 1 однозначно..
    Ответить
    FRZZ
    1726210407
    Бомбардир, а где тут детали трансфера???
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+