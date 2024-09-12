В «Акроне» раскрыли детали трансфера Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал приход в команду форварда Артема Дзюбы.

«Артeм Дзюба не нуждается в дополнительном представлении. Мы знаем его сильные качества, когда у нас появилась возможность его пригласить, мы быстро нашли компромисс. Все детали были улажены в заключительный день трансферного окна, футболист уже прибыл в Тольятти и готов помогать команде освоиться в РПЛ.

Артeм точно добавил внимания к «Акрону» своим приездом, теперь нужно заставить говорить о своей игре на поле», – сказал Власов.