В «Акроне» раскрыли детали трансфера Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал приход в команду форварда Артема Дзюбы.
«Артeм Дзюба не нуждается в дополнительном представлении. Мы знаем его сильные качества, когда у нас появилась возможность его пригласить, мы быстро нашли компромисс. Все детали были улажены в заключительный день трансферного окна, футболист уже прибыл в Тольятти и готов помогать команде освоиться в РПЛ.
Артeм точно добавил внимания к «Акрону» своим приездом, теперь нужно заставить говорить о своей игре на поле», – сказал Власов.
- Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
- Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
- «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.