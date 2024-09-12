Роналду оскорбил телеэкспертов

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду с пренебрежением высказался о телеэкспертах.

«Люди регулярно видят плохое, но не всегда замечают хорошее. Но я не завершу карьеру из-за мнения каких-то двух крыс с экрана. Меня любит мир, болельщики. В этом моя мотивация и дальше играть в футбол.

Я не стану хуже из-за критики двух людей с ТВ, которых никто не знает», – сказал Роналду.