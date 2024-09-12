Представитель Дзюбы прояснил трансфер Артема в «Акрон»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, высказался о трансфере игрока в «Акрон».
«Главное для Артема – футбол, а не какие-то финансовые запросы, о них и не шло речи. Нужно было подобрать по всем параметрам правильный выбор. Сыграла свою роль и заинтересованность главного тренера. Все руководство заинтересовано – спасибо, что поверили и доверились. Артем постарается отплатить на футбольном поле той же монетой.
Форма Дзюбы? Покажут тренировки. Пока сложно сказать. Артем в хорошей форме. Врачи сегодня сделали ему комплимент, что у него хорошая выносливость, хорошие показатели. Артем рвется в бой, хочет сыграть уже в воскресенье с «Химками», на которых у него особая мотивация. Но на любую команду будет мотивация, Артем соскучился по футболу. Тренерский штаб решит. Все в их руках», – сказал Гольдман.
- Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
- Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
- «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.