Представитель Дзюбы прояснил трансфер Артема в «Акрон»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, высказался о трансфере игрока в «Акрон».

«Главное для Артема – футбол, а не какие-то финансовые запросы, о них и не шло речи. Нужно было подобрать по всем параметрам правильный выбор. Сыграла свою роль и заинтересованность главного тренера. Все руководство заинтересовано – спасибо, что поверили и доверились. Артем постарается отплатить на футбольном поле той же монетой.

Форма Дзюбы? Покажут тренировки. Пока сложно сказать. Артем в хорошей форме. Врачи сегодня сделали ему комплимент, что у него хорошая выносливость, хорошие показатели. Артем рвется в бой, хочет сыграть уже в воскресенье с «Химками», на которых у него особая мотивация. Но на любую команду будет мотивация, Артем соскучился по футболу. Тренерский штаб решит. Все в их руках», – сказал Гольдман.