Генич двумя словами отреагировал на трансфер Дзюбы в «Акрон»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».
«Интересно. Очень», – написал Генич.
- Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
- Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
- «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.