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    Червиченко прокомментировал трансфер Дзюбы в «Акрон»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

    «Двоякое ощущение от перехода Дзюбы в «Акрон». Может помочь, а может разложить хороший коллектив. Могут быть горы, а может быть и море – история может качнуться в обе стороны, причeм очень радикально.

    Я вижу больше вреда, чем пользы. «Акрон» более быстрый, на движняке с голодными в футбольном плане ребятами. А сейчас приедет и начнутся сказки бывалого: как надо вести себя, что надо рассказывать тренерам. Минусов больше, чем плюсов», – сказал Червиченко.

    • Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
    • Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
    • «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.09.2024 20:37
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    Комментарии (2)
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    Fialet
    1726169425
    Ну хоть этот трезво мыслит.
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    Кривая да нелёгкая
    1726198187
    Посмотрим
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