Червиченко прокомментировал трансфер Дзюбы в «Акрон»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Двоякое ощущение от перехода Дзюбы в «Акрон». Может помочь, а может разложить хороший коллектив. Могут быть горы, а может быть и море – история может качнуться в обе стороны, причeм очень радикально.

Я вижу больше вреда, чем пользы. «Акрон» более быстрый, на движняке с голодными в футбольном плане ребятами. А сейчас приедет и начнутся сказки бывалого: как надо вести себя, что надо рассказывать тренерам. Минусов больше, чем плюсов», – сказал Червиченко.