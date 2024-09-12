Червиченко прокомментировал трансфер Дзюбы в «Акрон»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».
«Двоякое ощущение от перехода Дзюбы в «Акрон». Может помочь, а может разложить хороший коллектив. Могут быть горы, а может быть и море – история может качнуться в обе стороны, причeм очень радикально.
Я вижу больше вреда, чем пользы. «Акрон» более быстрый, на движняке с голодными в футбольном плане ребятами. А сейчас приедет и начнутся сказки бывалого: как надо вести себя, что надо рассказывать тренерам. Минусов больше, чем плюсов», – сказал Червиченко.
- Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
- Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
- «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.