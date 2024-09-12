Боксер Рой Джонс оценил решение Дзюбы перейти в «Акрон»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе 55-летний Рой Джонс‑младший прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Акрон».
«Артем – суперталантливый атлет. Он знает свои возможности. Он не пошел бы на этот шаг, если бы не был уверен в себе. Он знает, что делает! А если ты веришь в себя, то тебя ничто не может остановить», – сказал Джонс.
- Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
- 31 августа Джонс провел с Дзюбой боксерскую тренировку, после чего заявил, что ему потребовалось бы 30 секунд, чтобы одолеть футболиста.
- Рой Джонс получил российское гражданство в октябре 2015 года.