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    Боксер Рой Джонс оценил решение Дзюбы перейти в «Акрон»

    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе 55-летний Рой Джонс‑младший прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Акрон».

    «Артем – суперталантливый атлет. Он знает свои возможности. Он не пошел бы на этот шаг, если бы не был уверен в себе. Он знает, что делает! А если ты веришь в себя, то тебя ничто не может остановить», – сказал Джонс.

    • Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
    • 31 августа Джонс провел с Дзюбой боксерскую тренировку, после чего заявил, что ему потребовалось бы 30 секунд, чтобы одолеть футболиста.
    • Рой Джонс получил российское гражданство в октябре 2015 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.09.2024 19:44
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    Комментарии (8)
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    Красногвардейчик
    1726159777
    Ахиреть!!!! даже обезьяны паспортисты, Дзюбу знают))) видимо видео облетело весь мир))
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    kostotsew
    1726160465
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    Каратель помойников
    1726188688
    Ждём оценку гольфистов о переходе зюпы)))
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