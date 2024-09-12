Боксер Рой Джонс оценил решение Дзюбы перейти в «Акрон»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе 55-летний Рой Джонс‑младший прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Акрон».

«Артем – суперталантливый атлет. Он знает свои возможности. Он не пошел бы на этот шаг, если бы не был уверен в себе. Он знает, что делает! А если ты веришь в себя, то тебя ничто не может остановить», – сказал Джонс.