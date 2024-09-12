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    Мостовой оценил подписание Дзюбы для «Акрона»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий Артем Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ.

    «Однозначно Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ. Тем более «Акрон» – это команда, которая только что вышла. Когда команда не владеет преимуществом в игре, можно отдать мяч Артему, он его примет, протолкнет и забьет гол. Это хорошее подписание для «Акрона».

    Меня не удивляет, что его подписали в последний день. Я столько трансферов видел в последнюю минуту трансферного окна. Не могу сказать, что прошлый сезон Артема не удался. Когда он выходил, то он забивал. Я думаю, что он не играл по нефутбольным причинам», – сказал Мостовой.

    • Контракт 36-летнего Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.
    • После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2024 19:10
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    Комментарии (3)
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    1726158649
    Всех поздравляю.
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    DOCTOR PENALTY
    1726158798
    Очень сомневаюсь, что Дзюба поможет Акрону. Это больше маркетинговый ход. ""
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    kostotsew
    1726160456
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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