Мостовой оценил подписание Дзюбы для «Акрона»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий Артем Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ.

«Однозначно Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ. Тем более «Акрон» – это команда, которая только что вышла. Когда команда не владеет преимуществом в игре, можно отдать мяч Артему, он его примет, протолкнет и забьет гол. Это хорошее подписание для «Акрона».

Меня не удивляет, что его подписали в последний день. Я столько трансферов видел в последнюю минуту трансферного окна. Не могу сказать, что прошлый сезон Артема не удался. Когда он выходил, то он забивал. Я думаю, что он не играл по нефутбольным причинам», – сказал Мостовой.