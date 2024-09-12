Канчельскис объяснил, почему «Акрону» повезло с Дзюбой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что новичок «Акрона» Артем Дзюба может вернуться в число лучших нападающих РПЛ.
«Дзюба опасен, когда в него никто не верит. Артем неоднократно показывал свой лучший футбол на фоне критики. Любит он вытаскивать себя за волосы.
«Акрону» повезло в этом плане – клуб получил мотивированного игрока. Если Артем реально соскучился по футболу и хочет играть, то способен вернуться в число лучших нападающих РПЛ», – сказал Канчельскис.
- Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона.
- Он перешел в тольяттинский клуб на правах свободного агента.
- Дзюба не играл в официальных матчах с апреля.