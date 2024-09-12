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    Канчельскис объяснил, почему «Акрону» повезло с Дзюбой

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что новичок «Акрона» Артем Дзюба может вернуться в число лучших нападающих РПЛ.

    «Дзюба опасен, когда в него никто не верит. Артем неоднократно показывал свой лучший футбол на фоне критики. Любит он вытаскивать себя за волосы.

    «Акрону» повезло в этом плане – клуб получил мотивированного игрока. Если Артем реально соскучился по футболу и хочет играть, то способен вернуться в число лучших нападающих РПЛ», – сказал Канчельскис.

    • Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона.
    • Он перешел в тольяттинский клуб на правах свободного агента.
    • Дзюба не играл в официальных матчах с апреля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.09.2024 18:25
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    Комментарии (12)
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    ...уефан
    1726155355
    ...его мотивация - пару лет по РПЛ прошариться, за более-менее приемлемую зарплату...
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    DOCTOR PENALTY
    1726155517
    Андрей Антанасович, ты говоришь о Дзюбе 5-летней давности. Сейчас он другой, ему ничего не надо и за волосы себя вытаскивать не будет - коротко подстригся. ) **
    Ответить
    Красногвардейчик
    1726155785
    Канчел....я тя умоляю)))
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    nemolod
    1726158520
    Второе пришествие в пердив может дать перезагрузку,помню хорошо,как он заиграл после Арсенала!
    Ответить
    andr45
    1726160180
    Повезло «Акрону», привалило счастье вдруг, Повезло ему на все команды вдруг. Повезло им, повезло, ох повезло: Сам Артем пришел в Акро. Дзюба это плоть и стать, И медалей никому не сосчитать!
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    kostotsew
    1726160450
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет сервису! На первом месте выходит.
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    zigbert
    1726161681
    Что то в это с трудом верится.
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    Ziklop
    1726163755
    как впишется в команду, а то будет много выпендриваться и толку будет мало. а может сжав зубы начать играть на команду, тогда да толк будет, но опять же на 30 минут на замену идельно.
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    Fialet
    1726169017
    Надеюсь Какрон обкакается после этого подписания.
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    TOMSON
    1726169740
    Критикуй не критикуй, но для Акрона это точно усиление. Думаю у Артема еще есть что показать. Особенно на уровне защиты РПЛ.
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