Канчельскис объяснил, почему «Акрону» повезло с Дзюбой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что новичок «Акрона» Артем Дзюба может вернуться в число лучших нападающих РПЛ.

«Дзюба опасен, когда в него никто не верит. Артем неоднократно показывал свой лучший футбол на фоне критики. Любит он вытаскивать себя за волосы.

«Акрону» повезло в этом плане – клуб получил мотивированного игрока. Если Артем реально соскучился по футболу и хочет играть, то способен вернуться в число лучших нападающих РПЛ», – сказал Канчельскис.