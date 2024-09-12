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    • Реакция Мостового на приглашение в «Спартак» от Станковича

    Реакция Мостового на приглашение в «Спартак» от Станковича

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что для прохождения стажировки в московском клубе ему потребуется найти время и удобный случай.

    «Станкович пригласил меня в «Спартак»? Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке». Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого. Графики-то у всех разные», – сказал Мостовой.

    • Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов принять Мостового у себя в штабе в рамках стажировки.
    • С конца августа 2023 года Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
    • С 2022 года он является номинальным наставником медийной команды Fight Nights.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.09.2024 16:16
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spartak_forv@
    1726152424
    Понятно.Графики не совпадут
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    DOCTOR PENALTY
    1726154651
    Давай, Царь, не вы***вайся, а то остынет тема. График у тебя сейчас один: не обосраться. ""
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    bashnat013
    1726155351
    Станкевич сказал пусть приходит потому что он ничего не решает и тем более даже не знает кто это мостовой,а ведь это известнейший новый тренер из монголии
    Ответить
    Romio-xxx
    1726157391
    Дал заднюю))
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    FWSPM
    1726157459
    Мда Санек такого мы от тебя не ожидали
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1726157555
    Сомненья прочь...
    Ответить
    Каратель помойников
    1726157648
    А какой график у Мостового? Поп.здеть с утра на срач тв,в обед нести всякую куйню первому попавшемуся журнашлюху,ну а вечером вообще всем подряд всякую куйню нести...плотный график,тут и стажироваться некогда)
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    Конопляных дел мастер
    1726158293
    Ну прям такой занятой, языком чесать.
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    anatolich72
    1726162563
    Балабол!
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    Ziklop
    1726163827
    очередные приколы? или реальное предложение?
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