Реакция Мостового на приглашение в «Спартак» от Станковича

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что для прохождения стажировки в московском клубе ему потребуется найти время и удобный случай.
«Станкович пригласил меня в «Спартак»? Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке». Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого. Графики-то у всех разные», – сказал Мостовой.
- Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов принять Мостового у себя в штабе в рамках стажировки.
- С конца августа 2023 года Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
- С 2022 года он является номинальным наставником медийной команды Fight Nights.