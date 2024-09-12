Реакция Мостового на приглашение в «Спартак» от Станковича

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что для прохождения стажировки в московском клубе ему потребуется найти время и удобный случай.

«Станкович пригласил меня в «Спартак»? Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке». Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого. Графики-то у всех разные», – сказал Мостовой.