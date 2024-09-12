Два россиянина попали в топ-100 лучших молодых игроков мира

Организация CIES Football Observatory опубликовала список 100 лучших игроков мира до 20 лет с точки зрения их относительного уровня опыта.

В него попали двое россиян из «Локомотива». Сергей Пиняев с индексом 1,74 занял 60-е место, Алексей Батраков (1,73) расположился на 67-й строчке. Бразильский нападающий «Зенита» Педро (1,81) занял 46-е место.

Список возглавил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль с опытом в 2,75 раза большим, чем средний показатель для игроков того же возраста и позиции. Следом расположились другой футболист «Барселоны» Пау Кубарси и Эндрик Фелипе из «Реала».

Топ-20 списка выглядит так: