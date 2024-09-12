Два россиянина попали в топ-100 лучших молодых игроков мира

Организация CIES Football Observatory опубликовала список 100 лучших игроков мира до 20 лет с точки зрения их относительного уровня опыта.
В него попали двое россиян из «Локомотива». Сергей Пиняев с индексом 1,74 занял 60-е место, Алексей Батраков (1,73) расположился на 67-й строчке. Бразильский нападающий «Зенита» Педро (1,81) занял 46-е место.
Список возглавил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль с опытом в 2,75 раза большим, чем средний показатель для игроков того же возраста и позиции. Следом расположились другой футболист «Барселоны» Пау Кубарси и Эндрик Фелипе из «Реала».
Топ-20 списка выглядит так:
- Уровень опыта в рейтинге рассчитывается на основе официальных игровых минут прошлого года с учетом спортивного уровня сыгранных матчей.
- В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел за клуб 8 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи. У 19-летнего Батракова в этом сезоне 9 игр, 3 мяча и 5 голевых пасов. 18-летний Педро в текущем сезоне поучаствовал в 10 встречах, забил 3 гола, сделал 1 голевой пас.