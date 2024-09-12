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    Два россиянина попали в топ-100 лучших молодых игроков мира

    Организация CIES Football Observatory опубликовала список 100 лучших игроков мира до 20 лет с точки зрения их относительного уровня опыта.

    В него попали двое россиян из «Локомотива». Сергей Пиняев с индексом 1,74 занял 60-е место, Алексей Батраков (1,73) расположился на 67-й строчке. Бразильский нападающий «Зенита» Педро (1,81) занял 46-е место.

    Список возглавил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль с опытом в 2,75 раза большим, чем средний показатель для игроков того же возраста и позиции. Следом расположились другой футболист «Барселоны» Пау Кубарси и Эндрик Фелипе из «Реала».

    Топ-20 списка выглядит так:

    • Уровень опыта в рейтинге рассчитывается на основе официальных игровых минут прошлого года с учетом спортивного уровня сыгранных матчей.
    • В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел за клуб 8 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи. У 19-летнего Батракова в этом сезоне 9 игр, 3 мяча и 5 голевых пасов. 18-летний Педро в текущем сезоне поучаствовал в 10 встречах, забил 3 гола, сделал 1 голевой пас.

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    Источник: официальный сайт CIES Football Observatory

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    12.09.2024 14:31
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1726141730
    Хороший промежуточный результат. Успехов парням на перспективу. **
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    Bez Imeni
    1726143728
    все эти рейтинги, так себе...но Ямаль действительно топчик...
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    Spirit_78
    1726168647
    Продавать Педро нужно, пока его в РПЛ не поломали.
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