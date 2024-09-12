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    • Губерниев поделился ожиданиями от перехода Дзюбы в «Акрон»

    Губерниев поделился ожиданиями от перехода Дзюбы в «Акрон»

    Комментатор Дмитрий Губерниев выразил радость от возможного перехода нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

    «Отличная новость! Жду, что Дзюба пересядет со своей роскошной иномарки на «Ладу». Артeм, прежде чем приступить к своей блестящей карьере в «Акроне», должен извиниться перед всеми прекрасными дамами планеты Земля! Потому что его последние высказывания и поведение были явно не на уровне. Поэтому, Артeм, я в тебя верю! Вперед на «Ладе Калине» к вершинам мастерства, но только после изменений», – сказал Губерниев.

    • 7 сентября на любительском турнире по уличному футболу Дзюба, выступавший за команду Mandalorian, пнул соперника из «Амкала» и встреча была прервана. Позже некоторые футболисты «Амкала» продолжили матч не оказывая сопротивления и потерпели поражение со счeтом 0:7. После игры Дзюба взял микрофон и обратился к футб: «Девочки, можете идти, спасибо большое». Губерниев за это призвал его извиниться перед женщинами.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, Дзюба сегодня проходит медосмотр перед подписанием контракта с «Акроном».
    • 36-летний форвард покинул «Локомотив» по окончании прошлого сезона и находился в статусе свободного агента.

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    Источник: Metaratings.ru

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    12.09.2024 14:01
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1726141097
    Это будет потрясающее шоу с возвращением Акрона в Лучшую Лигу Мира. ))) *
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    ...уефан
    1726141118
    ...игра Дзюбы в Акроне будет по типу - "Поднимите мне веки"...
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    Plyash
    1726142176
    Дрочулито-дзю был смердячьим быдлом,им и останется.Сволочизм не излечим,этот порок с детства и по самые похороны - всю жизнь проявляться будет.
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    АЛЕКС 58
    1726151647
    Дама-это Губа о себе? Такое же быдло как Дзюба
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    GoLenaStop
    1726588943
    Отвратительный хам.. что один, что другой
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