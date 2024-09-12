Губерниев поделился ожиданиями от перехода Дзюбы в «Акрон»

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил радость от возможного перехода нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».
«Отличная новость! Жду, что Дзюба пересядет со своей роскошной иномарки на «Ладу». Артeм, прежде чем приступить к своей блестящей карьере в «Акроне», должен извиниться перед всеми прекрасными дамами планеты Земля! Потому что его последние высказывания и поведение были явно не на уровне. Поэтому, Артeм, я в тебя верю! Вперед на «Ладе Калине» к вершинам мастерства, но только после изменений», – сказал Губерниев.
- 7 сентября на любительском турнире по уличному футболу Дзюба, выступавший за команду Mandalorian, пнул соперника из «Амкала» и встреча была прервана. Позже некоторые футболисты «Амкала» продолжили матч не оказывая сопротивления и потерпели поражение со счeтом 0:7. После игры Дзюба взял микрофон и обратился к футб: «Девочки, можете идти, спасибо большое». Губерниев за это призвал его извиниться перед женщинами.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Дзюба сегодня проходит медосмотр перед подписанием контракта с «Акроном».
- 36-летний форвард покинул «Локомотив» по окончании прошлого сезона и находился в статусе свободного агента.