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    • «Спартак» обойдется без таких людей»: пловчиха Ефимова – о Соболеве

    «Спартак» обойдется без таких людей»: пловчиха Ефимова – о Соболеве

    Пловчиха, фанатка «Спартака» Юлия Ефимова оценила решение Александра Соболева перейти в «Зенит».

    «Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей.

    Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта. У «Спартака» все будет хорошо», – сказала Ефимова.

    • «Зенит» купил Соболева за 10 миллионов евро.
    • В «Спартаке» Александр провел 4,5 года.
    • Несколько лет назад Соболев говорил, что он «спартаковец до мозга костей».

    Пловчиха Ефимова вышла на старт в форме «Спартака»

    Пловчиха Ефимова готова научить Соболева нырять

    Фанатка «Спартака» Ефимова вышла на заплыв в костюме гладиатора

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2024 12:30
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    Комментарии (8)
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    Цугундeр
    1726137257
    Да и без тебя все обойдутся , жертва мельдония , агрессивная алкашка и обладатель "нейтрального статуса " на ОИ в Париже (куда , впрочем , и не попала ..))
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    Конопляных дел мастер
    1726139391
    Что там хрюкает эта американская пловчиха?
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    Рыло свина
    1726139519
    Юлечка Журова и Роднина тебя ждут, срочно в депутаткиедрисни!
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    DOCTOR PENALTY
    1726140885
    Ефимова, неприлично желать этому недоумку успехов в карьере. **
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    Plyash
    1726146190
    Юленька,на заплыве не захлебнись от гнева.Утонешь.
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    alp
    1726149774
    плов чиха пишется раздельно.
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    Бригадный
    1726152232
    Полагаю, вся прогрессивная общественность желает успехов Сане Соболеву и Зениту. Не секрет, что в России очень и очень много регионов, где к Москве крайне неодобрительно относятся. Вот, не хочет коренной сибиряк Саня Соболев находиться в этом неоднозначном городе, так что ему делать? Ехать к нам во Владивосток? Дык, Луч уже давно в лету канул. Сочи - в пердиве. Остается только Зенит или Краснодар из больших клубов. Вот, Саня и выбрал Питер. Хороший выбор. А Свинарник найдет себе людоедов по бундустанам. Это у него отработано.
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