«Спартак» обойдется без таких людей»: пловчиха Ефимова – о Соболеве

Пловчиха, фанатка «Спартака» Юлия Ефимова оценила решение Александра Соболева перейти в «Зенит».
«Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей.
Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта. У «Спартака» все будет хорошо», – сказала Ефимова.
- «Зенит» купил Соболева за 10 миллионов евро.
- В «Спартаке» Александр провел 4,5 года.
- Несколько лет назад Соболев говорил, что он «спартаковец до мозга костей».
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