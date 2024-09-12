«Спартак» обойдется без таких людей»: пловчиха Ефимова – о Соболеве

Пловчиха, фанатка «Спартака» Юлия Ефимова оценила решение Александра Соболева перейти в «Зенит».

«Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей.

Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта. У «Спартака» все будет хорошо», – сказала Ефимова.

«Зенит» купил Соболева за 10 миллионов евро.

В «Спартаке» Александр провел 4,5 года.

Несколько лет назад Соболев говорил, что он «спартаковец до мозга костей».

Пловчиха Ефимова вышла на старт в форме «Спартака»

Пловчиха Ефимова готова научить Соболева нырять

Фанатка «Спартака» Ефимова вышла на заплыв в костюме гладиатора