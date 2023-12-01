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    Пловчиха Ефимова готова научить Соболева нырять

    Трехкратная призерка Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира в плавании брассом Юлия Ефимова рассказала, как стала посещать матчи «Спартака».

    – После возвращения в Россию вы стали появляться на матчах московского «Спартака». Когда и как большой футбол появился в вашей жизни?

    – Первый раз пристально за футболом я следила, когда в России проходил чемпионат мира, – я приезжала, смотрела, было очень атмосферно. Также смотрела финал последнего чемпионата мира, когда Аргентина играла с Францией. Но особо в футболе я не разбиралась – болела за ту команду, у которой форма покрасивше и кто играет хорошо.

    А сейчас приехала, и «Спартак» через знакомых позвал меня на игру. Можно сказать, что они у меня были первыми. Потом сходила еще на одну игру, встретилась там с ребятами из команды, которые подарили мне майку. Теперь смотреть стало намного интереснее.

    – Уже есть любимчик в футбольной команде?

    – Я пока только с Александром Селиховым познакомилась, именно он подарил мне футболку. Надо еще разобраться и выбрать любимчика.

    – Можно приглядеться к Александру Соболеву: в футбольных пабликах уже гуляет мем о том, что это на самом деле он, а не вы, в футбольной майке «Спартака» отрабатывает «нырки» в штрафной площади соперников. Его по этой причине болельщики прозвали «дельфином».

    – Да-да, я уже видела.

    – Готовы дать ему несколько уроков?

    – Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно.

    • «Спартак» занимает четвертое место в текущем сезоне РПЛ с 27 очками после 16 туров.
    • Во время чемпионата России по плаванию на короткой воде Ефимова выходила к бассейну перед стартами заплывов и на награждения в футболке «Спартака».

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    Источник: ТАСС

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    01.12.2023 11:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1318

      SuperNils 23 часа назад

      нырять в пилотку

      0
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      Рейтинг: +310

      Amorphis 1 декабря, 13:17

      Жду комменты по заголовку)

      0
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      Рейтинг: +9551

      vladik12 1 декабря, 12:27

      Я думаю, Соболевский уже достиг такого уровня, что это он должен учить Юлю нырять.

      1
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      Рейтинг: +2211

      Таврида 1 декабря, 11:58

      Я бы не советовал, земля все-таки тверже воды, такие столкновения только дубовая голова Соболя выдерживает, и то, видно как человек мучается от боли...

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      Рейтинг: +6331

      Дядя Серёжа 1 декабря, 11:24

      А если не вынырнет?

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