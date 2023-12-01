Пловчиха Ефимова готова научить Соболева нырять

Трехкратная призерка Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира в плавании брассом Юлия Ефимова рассказала, как стала посещать матчи «Спартака».

– После возвращения в Россию вы стали появляться на матчах московского «Спартака». Когда и как большой футбол появился в вашей жизни?

– Первый раз пристально за футболом я следила, когда в России проходил чемпионат мира, – я приезжала, смотрела, было очень атмосферно. Также смотрела финал последнего чемпионата мира, когда Аргентина играла с Францией. Но особо в футболе я не разбиралась – болела за ту команду, у которой форма покрасивше и кто играет хорошо.

А сейчас приехала, и «Спартак» через знакомых позвал меня на игру. Можно сказать, что они у меня были первыми. Потом сходила еще на одну игру, встретилась там с ребятами из команды, которые подарили мне майку. Теперь смотреть стало намного интереснее.

– Уже есть любимчик в футбольной команде?

– Я пока только с Александром Селиховым познакомилась, именно он подарил мне футболку. Надо еще разобраться и выбрать любимчика.

– Можно приглядеться к Александру Соболеву: в футбольных пабликах уже гуляет мем о том, что это на самом деле он, а не вы, в футбольной майке «Спартака» отрабатывает «нырки» в штрафной площади соперников. Его по этой причине болельщики прозвали «дельфином».

– Да-да, я уже видела.

– Готовы дать ему несколько уроков?

– Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно.