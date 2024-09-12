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    • Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» не рассматривали Дзюбу

    Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» не рассматривали Дзюбу

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заверил, что клуб не рассматривал летом форварда Артема Дзюбу.

    – Дзюба? Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего – Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б.

    Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре – неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.

    – Соболев и Дзюба не совсем подходят «Крыльям» по игровой стилистике?

    – Да дело даже не в стилистике. Повторюсь, нам никто Соболева не предлагал. Такого варианта даже не было. Он являлся игроком «Спартака». Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали – и все.

    • 36-летний Дзюба – свободный агент.
    • «Локо» не продлил с ним контракт.
    • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2024 11:25
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1726130236
    Кто и зачем задал этот неуместный, мягко сказать, вопрос Осинькину?... КС вернули Ваню и это большой плюс для Самары
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    subbotaspartak
    1726134034
    – Соболев и Дзюба не совсем подходят «Крыльям» по игровой стилистике?... Этот журналист про игру Футбол слышал?
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