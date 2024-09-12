Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» не рассматривали Дзюбу

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заверил, что клуб не рассматривал летом форварда Артема Дзюбу.

– Дзюба? Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего – Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б.

Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре – неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.

– Соболев и Дзюба не совсем подходят «Крыльям» по игровой стилистике?

– Да дело даже не в стилистике. Повторюсь, нам никто Соболева не предлагал. Такого варианта даже не было. Он являлся игроком «Спартака». Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали – и все.