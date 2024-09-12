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    Карпин поделился впечатлением от Батракова

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о знакомстве с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

    – Сыграть Алексею Батракову на сентябрьском сборе не удалось, но вы познакомились. Какое впечатление он оставил?

    – Мы с Алексеем успели пообщаться на теоретических занятиях и тренировках, и он произвел очень приятное впечатление.

    • 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
    • Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне и оформил с тех пор 4+5 в 15 матчах.
    • Ближайший сбор России – в октябре.

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    Опубликована сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored 1
    Источник: РФС

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    12.09.2024 08:13
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1726128654
    Карпин обычно скуп на похвалы, значит эти слова чего-то стоят. *
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