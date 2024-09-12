Карпин поделился впечатлением от Батракова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о знакомстве с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.
– Сыграть Алексею Батракову на сентябрьском сборе не удалось, но вы познакомились. Какое впечатление он оставил?
– Мы с Алексеем успели пообщаться на теоретических занятиях и тренировках, и он произвел очень приятное впечатление.
- 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне и оформил с тех пор 4+5 в 15 матчах.
- Ближайший сбор России – в октябре.