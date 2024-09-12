Карпин поделился впечатлением от Батракова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о знакомстве с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

– Сыграть Алексею Батракову на сентябрьском сборе не удалось, но вы познакомились. Какое впечатление он оставил?

– Мы с Алексеем успели пообщаться на теоретических занятиях и тренировках, и он произвел очень приятное впечатление.