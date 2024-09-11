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    • Мостовой высказался о несостоявшемся переходе Глебова из «Ростова» в «Спартак»

    Мостовой высказался о несостоявшемся переходе Глебова из «Ростова» в «Спартак»

    Александр Мостовой ответил, нужен ли «Спартаку» капитан «Ростова» Данил Глебов.

    «Не сожалею, что этим летом «Спартак» не подписал Данила Глебова. В клубе на этой позиции пять-шесть человек есть. Куда брать ещe? Чтобы он тоже сидел?

    Вообще, сейчас странная ситуация: команда не играет в еврокубках, есть только РПЛ и Кубок России. Причeм Кубок раздутый, до четвертьфинала все играют вторыми-третьими составами.

    Сейчас многие фамилии в «Спартаке» забываются. Вот Дуарте, например, был незаменимым. А сейчас где он? Ещe Николсон вернулся. Все про него уже забыли. Так сейчас ещe кто-нибудь вернeтся. Очень много футболистов в заявке.

    Стоит ли «Спартаку» вернуться к кандидатуре Глебова в будущем? Как говорится, на вкус и цвет. Всегда есть слабые, средние и сильные футболисты. Все футбол видят по-разному. Абаскаля вот два года терпели. У него одни играли, другие не играли, третьи в запасе.

    Как бы я оценил Глебова? Давайте так, если бы я был главным тренером и у меня были варианты на выбор, то я бы его взял», – сказал Мостовой.

    • Глебов провел за «Ростов» 178 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2024 18:43
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    Комментарии (4)
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    FWSPM
    1726074631
    Дуарте не был незаменим он был ниочем просто абаскаль его привел и делал на него упорно ставку пока с обоими не попрощались.
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    FWSPM
    1726074678
    Насчет Глебова то действительно зачем брать еще одного сытого паспортиста которому уже ничего не нужно ? своих девать некуда!
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    FCSpartakM
    1726090585
    Когда нет Еврокубков и лимит щадящий, то нет смысла переплачивать за паспорт. На серьезном уровне Глебов нигде не играл. Стоит он 8 , платить за него больше - не разумно.
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    Vlad-VS-google
    1726203456
    Не помешал бы точно. Всё лучше, чем бестолковый Наилька или тот же Мартинс.
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