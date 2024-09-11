Мостовой высказался о несостоявшемся переходе Глебова из «Ростова» в «Спартак»

Александр Мостовой ответил, нужен ли «Спартаку» капитан «Ростова» Данил Глебов.

«Не сожалею, что этим летом «Спартак» не подписал Данила Глебова. В клубе на этой позиции пять-шесть человек есть. Куда брать ещe? Чтобы он тоже сидел?

Вообще, сейчас странная ситуация: команда не играет в еврокубках, есть только РПЛ и Кубок России. Причeм Кубок раздутый, до четвертьфинала все играют вторыми-третьими составами.

Сейчас многие фамилии в «Спартаке» забываются. Вот Дуарте, например, был незаменимым. А сейчас где он? Ещe Николсон вернулся. Все про него уже забыли. Так сейчас ещe кто-нибудь вернeтся. Очень много футболистов в заявке.

Стоит ли «Спартаку» вернуться к кандидатуре Глебова в будущем? Как говорится, на вкус и цвет. Всегда есть слабые, средние и сильные футболисты. Все футбол видят по-разному. Абаскаля вот два года терпели. У него одни играли, другие не играли, третьи в запасе.

Как бы я оценил Глебова? Давайте так, если бы я был главным тренером и у меня были варианты на выбор, то я бы его взял», – сказал Мостовой.