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    Московский клуб объявил о завершении трансферной кампании

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги летней трансферной кампании для клуба.

    • Состав московской команды пополнили вратарь Андрей Лунев, вингер Артур Гомес и нападающий Эль-Мехди Маухуб.
    • Суммарно клуб потратил на новичков 6,7 млн евро.
    • Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ с 13 очками в 7 турах.
    • У них всего 1 победа в 4 последних матчах чемпионата.

    «Клуб развивается, в это лето мы усилились, пришли новые футболисты, были продлены контракты с теми, на кого мы рассчитываем в будущем.

    Пришел [Андрей] Лунев, были продлены контракты с [Виктором] Окишором, [Дмитрием] Скопинцевым, [Муми] Нгамалe, [Миланом] Майсторовичем.

    Сейчас подводим итоги трансферной кампании – это продление контракта с Фоминым и представление двух новичков.

    Мы рады, что Артур Гомес присоединился к «Динамо». У нас есть в команде один бразилец [Бителло], они были знакомы до перехода. Поэтому уверен, что адаптация пройдет быстро и успешно.

    Маухуб уже сыграл за «Динамо» и показал высокий уровень мастерства, забил гол. Я думаю, что это усиление, желаем скорейшей адаптации, как видим, она проходит успешно.

    Конечно, идеально, когда футболисты приезжают до начала летних сборов, у нас не всегда это получается, сделки завершаются тяжело. Но тем не менее трансферы осуществлены на выгодных для всех сторон условиях, и мы считаем, что усилились.

    Ряд футболистов ушли, по позициям мы приобрели новых игроков, у нас подрастает молодежь, это хорошо, они своей яркой игрой готовы к конкуренции. Зимой подумаем о точечных усилениях», – сказал Пивоваров.

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    Источник: ТАСС

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    11.09.2024 15:52
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